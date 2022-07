A falu ékessége lehetne a Holt-Duna-ág, ám most a csapadékhiány miatt inkább elcsúfítja a települést, és nem szépíti. A polgármester, Tóth István eredeti végzettségét tekintve vízügyi szakember. Tudja, hogy mi zajlik a Duna mentén, s azt is tudja, hogy mi jelentene megoldást.

‒ Évtizedek óta nem látott szárazság van - mondja. ‒ Az utóbbi három esztendőben képtelenek voltunk pótolni a vizet a holtágban. Nincs megfelelő tartósságú és magasságú árhullám a Dunán, ezért nem tud bejönni a víz a 7,4 kilométeres összekötő csatornán. A bajokat tetézi, hogy az ilyen csatornákat ötévente kellene tisztítani, kotorni, ez meg 1997-ben volt utoljára karbantartva. Az önkormányzat anyagi lehetőségeit sajnos meghaladja egy ilyen volumenű munka.

A mennyiségeket így érzékeltette a polgármester: nagyjából másfél méternyi víz hiányzik a bogyiszlói holtágból. Az ötvenhektáros vízfelületnél ez 750 ezer köbmétert jelent.

‒ Száraz volt a tél - folytatta -, a talajvíz is nagyon alacsonyan van a faluban, már csak a mélyfúrású, 20-25 méteres kutakból lehet öntözni. Az is közrejátszik, hogy a németek, miután bezárták az atomerőműveiket, vízierőművekkel igyekeznek energiát termelni, s ennek érdekében a Duna felső folyásánál betározzák a vizeket. Valami miatt most nem működnek a nagy mediterrán ciklonok, de előbb-utóbb lesz változás. Az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy 1993-ban olyan szárazság volt, hogy dózerrel toltuk ki a holtág közepéről az iszapot. Ahogy akkor megjött a fordulat, úgy most is meg fog jönni.