Horváth Istvánné, Terike néni 1977-ben végezte el a szekszárdi Garay János Gimnáziumot és nyert felvételt a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára, ahol a tanítói diploma mellé könyvtári és testnevelő szakkollégiumi képesítést is szerzett. Egyetlen munkahelye a szedresi általános iskola volt. Nevelő-oktató munkáját a nyugalom és a kiegyensúlyozottság jellemezte. Nála a tanulók mindig meleg, biztonságot nyújtó légkörben voltak. A tehetséges tanulók szárnyalhattak, országos versenyeken is jó eredményeket értek el, a lassabban haladók megértésben és felzárkóztatásban részesültek. Évekig vezette az alsós munkaközösséget, és gyermekvédelmi felelős feladatokat is ellátott.

Sáfrány Judit az általános iskolát Szedresben végezte, majd a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1978-ban. Ő is a Kaposvári Tanítóképző Főiskolát végezte el, ahol 1981-ben a tanítói diploma mellé a vizuális kultúra műveltségterület képzést is megszerezte. Mindig törekedett a nevelés és oktatás összhangjára, egyensúlyára. Nagy empátiával és sok türelemmel fordult a tanítványai felé. Minden évben kimagasló eredményeket ért el tanítványaival a rajzversenyeken. Matematika és természetismereti tantárgyakból diákjai az országos döntőkben is megállták a helyüket.

Mester Lajos is a Szekszárdi Garai János Gimnáziumban érettségizett 1975-ben, de nem mindjárt pedagógusi pályára készült. Előbb kapcsolástechnikai műszerész szakmát szerzett. Ezt a tudását is kamatoztatta későbbi munkahelyén a szedresi általános iskolában, ahol pedagógusi pályáját 1978-ban kezdte. A tanítói diploma mellé földrajz és számítástechnikai tanári diplomát szerzett. Pedagógus életútját a folyamatos megújulás jellemezte. Az iskolai és községi rendezvényeken a hangosítást szervezte. Kollégáival, tanítványaival való kapcsolatát a szeretet, a tisztelet jellemezte. 2007-ben közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett, 7 évig igazgató helyettesi munkát is elismeréssel végezte.