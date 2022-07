Ez a tábor más felépítésű volt, mint a hagyományos Médiatábor. Vörös Mária, pályaorientációs tanácsadó elmondta, hogy egy előre felépített tematika mentén haladtak a hét folyamán, hogy a gyerekek minél több szakmát közvetlen közelről megismerjenek.

– Nemcsak a média világát, hanem a civil foglalkozásokat és más szervezetek életpályáit is szerettük volna megmutatni a gyerekeknek, hogy lássák, mit is csinálnak a mindennapokban a felnőtt, dolgozó emberek. Minden nap egy adott ágazatot mutattunk be, azon belül egy-egy szakmacsoportot, és ezekről Kindl Gábor segítségével a gyerekek videót forgattak, melyet a nap végén szerkesztettek át, mintegy összefoglalva a napot.

A Médiatábor végére pedig egy teljes átfogó anyagot készítenek a diákok, bemutatván, mi mindent láthattak a tematikus napokon. Volt itt pizzasütés, a lányok ellátogattak egy kozmetikába, míg a fiúk autószerelő műhelyben jártak, de bepillantást nyertek egy kutyakozmetikus munkájába is, valamint a Vöröskereszt és a Tűzoltóság is szívesen látta a táborlakókat. Itt még egy plusz élményben is részesülhettek a gyerekek, egy riasztás ugyanis éppen akkor esett be, így közvetlen közelről láthatták, hogyan vonul ki az adott egység.

Kindl Gábor neve nem ismeretlen, minden évben számos gyerek tanul tőle a nyári táborban. Szerkesztőségünkben Finta Viktor, a Tolnai Népújság főszerkesztője köszöntötte a gyerekeket, és biztatta őket arra, hogy ne féljenek a média világától. „Itt mindig vannak lehetőségek, megyén belül is van miből válogatni, és szükség van az utánpótlásra.”