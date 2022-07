Berta Levente László kérdésünkre elmondta, 45 éves, családjával tíz éve él a településen, és 25 éve a magyar rendőrség állományának a tagja főtisztként. A helyiekkel nagyon jó kapcsolatot alakított ki, az elmúlt évek során a szívéhez nőtt ez a völgyben fekvő kis falu. Az időközi választások kiírása előtt többen is megkeresték azzal, vállalja el a jelölést. Hosszas gondolkodás után döntött úgy, hogy megméretteti magát. Miután ez is közszolgálati feladat, akárcsak a rendőrségnél végzett munkája, így az utóbbit fájó szívvel el kell engednie.

A kérdésre, hogy mi lesz az első feladata polgármesterként, Berta Levente László elmondta, nincs azonnali feladat. A település jó úton halad, számtalan fejlesztésbe kezdtek, több pályázatot nyertek, ezeket szeretnék minél előbb befejezni. Jó kapcsolata volt a néhai polgármesterrel is, tette hozzá. Vasárnap este – a választási eredmény megismerése után – nem ünnepeltek. Nem tartotta volna ugyanis ildomosnak, hiszen egy sajnálatos eseményt követő időközi választás volt a mostani, mondta. Berta Levente László megerősítette, hogy mindenki polgármestere szeretne lenni, azoké is, akik most nem tisztelték meg bizalmukkal. Célja a település fejlesztése, a közösség építése, függetlenként együttműködve mindazokkal, akik Alsónána fejlődését, gyarapodását kívánják szolgálni.

Mint arról a bátaszéki helyi választási iroda illetékese tájékoztatta lapunkat, a településen a voksolásra jogosult 568 személyből 369 járult az urnák elé, közülük 366 szavazott érvényesen. A jelöltek közül Berta Levente László 209, Kollár Máté (Fidesz-KDNP) 143, Szetteli Gergőné (független) 14 szavazatot kapott.

Kollár Mátét is megkérdeztük hétfőn délelőtt a választás eredményéről, aki elmondta, vasárnap este gratulált – telefonon, majd személyesen is – a győztesnek, Berta Levente Lászlónak. Hálás a támogatóinak és bízik benne, minden úgy halad majd tovább a településen, ahogy azt édesapja, a néhai polgármester elkezdte.