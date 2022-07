A szerződést többször módosították, először 2019-ben, amikor kiderült, hogy egyebek mellett talajcserét és vízszintsüllyesztést kell végezni az építkezés helyszínén, másodszor, amikor a fizetési módozatokat ütemezték át a sportközpont kérelmére. A harmadik korrekció 2020. áprilisában történt, amikor a teljesítési határidőt újra meghosszabbították, 2020. szeptemberére, valamint a szerződésben a vállalkozói díjat 2,692 milliárd forintban állapították meg.

A módosítások ellenére sem fejeződött be a munka, amelynek oka az önkormányzati sajtóiroda közleménye szerint, hogy az Éljen Szekszárd frakció képviselői az utolsó szerződésmódosítást követően polgári és büntetőjogi úton is megtámadták a szerződést. A közgyűlés 2020 júniusában felhatalmazta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy kezdeményezze a szerződésmódosítás semmisségének megállapítása iránti keresetet, emellett határozott a veszélyhelyzet alatti döntések kivizsgálásáról, valamint a vizsgálat lezártáig a szerződésmódosításban érintett kifizetések leállításáról is.