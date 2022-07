A rekkenő hőség miatt Mőcsényben is lakásuk hűvösébe menekültek a hét elején a helybeliek. Alig néhányan merészkedtek csak a tűző napra, akkor is legfeljebb egy rövid, célirányos séta erejéig. Szerencsénk volt, mert a Béke utcában éppen ekkor lépett ki egy ház kert kapuja mögül Schäffer József. Ráadásul egy rövid beszélgetésre is vállalkozott, nevét és arcát is adva gondolataihoz. Természetesen pontosan tudta, hogy mi lesz most vasárnap Mőcsényben.

– Polgármester választás – nevezte meg a fontos eseményt, majd így folytatta: – Harmincnyolc éve itt lakom, tehát tősgyökeres mőcsényi vagyok. Nyugtázhattam, hogy a község mennyit fejlődött és a dolgok működtek. Én úgy gondolom, hogy az új polgármesternek is az eddigi úton kellene tovább haladnia. Két jelöltünk van, biztos, hogy elmegyek szavazni és azt is tudom, kire adom a voksomat.

Míg a következő, megcélzott létesítményhez, a könyvtárhoz érkezünk, fotóriporter kollégámmal arra jutunk: Schäffer József meglátásában kimondatlanul ugyan, de az is benne, van, hogy az új polgármesternek nem lesz könnyű feladata. A tavasszal elhunyt előd, Krachun Elemér ugyanis erős és nagy tekintéllyel rendelkező egyéniség volt. A gyarapodó községet közel negyedszázadon át vezette úgy, hogy széles együttműködés mellett hozott határozott, önálló és helytálló döntéseket. A két jelölt pedig Salgó Ivett és Sziebl Tamás, mindketten függetlenként indulnak a megmérettetésen.

– Valóban, rengeteget tett a faluért! Ezt már Kolozsváriné Patai Klaudia állapította meg a néhai polgármesterről a könyvtár kölcsönző termében. Az intézmény vezetője hozzátette: – Másokkal együtt én is azt szeretném, ha az új polgármester ezt a művet folytatná és teljesítené ki. Úgy gondolom, hogy a jelöltem, amennyiben vasárnap bizalmat kap a többségtől, képes lesz ezt az egyébként nem könnyű feladatot végrehajtani.

Kolozsváriné Patai Klaudia (Fotó: M. K.)

Az ugyancsak a könyvtárban tartózkodó Győrfi Amanda számára a vasárnapi választás jeles esemény lesz. – Most szavazok életemben először – közölte a tizennyolcadik életévét májusban betöltött fiatal, aki nemrég érettségizett a szekszárdi egészségügyi szakképző iskolában. – Szerintem is azt kellene folytatnia az utódnak és az önkormányzatnak, amit az előző polgármester megkezdett. Részt veszek a választáson, mert úgy gondolom, hogy egy szavazat is nagyon sokat számíthat.

Győrfi Amanda (Fotó: M. K.)

Kolozsváriné Patai Klaudia azt is megosztotta, hogy mit érzékel a községet jellemző hangulatból. Mondandója előrevetítette, hogy vasárnap a kétszázhetvennyolc arra jogosult közül sokan felkeresik majd a Béke utca 2. szám alatti községházát, ahol a szavazóhelyiség található. A könyvtár vezetője ugyanis azt tapasztalta, hogy a választás visszatérő beszédtéma Mőcsényben. A két jelölttel, illetve a majdani tennivalókkal kapcsolatban mindenkinek megvan a véleménye. – Ez így van jól – jelentette ki a könyvtár vezetője. – Mert ez azt mutatja: valamennyi helybelit foglalkoztatja, hogy miként alakul, illetve miként alakulhat a település jövője.