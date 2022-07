Gerjen Az ország minden területéről, de Horvátországból és Szerbiából, sőt idén Ausztriából is érkezett vendég a megye motoros találkozójára. Mező László, a rendezvény egyik fő szervezője elmondta, sokan már nagyon várták az idei rendezvényt.

– Tavaly ugyan meg tudtuk szervezni a fesztivált, ám a résztvevők számában komolyan érzékeltük, hogy csak védettségi igazolvánnyal lehetett belépni területre – mondta Mező László. – Idén már érzékelhető a korlátok hiánya, az elvárt látogatói számot idén sikerült teljesítenünk. Nagyjából négyezer fő fordul meg itt a három nap alatt. Ez még az a tömeg, amit kényelmesen tudunk kezelni, a felmerülő eseti problémákra azonnal, helyben tudunk megoldást találni. Rengeteg olyan szórakozni, kikapcsolódni vágyó motoros érkezik ilyenkor, akik a kezdetek óta minden évben eljöttek. Sokan már családjaikkal, gyermekeikkel érkeznek. Azt szoktam mondani, hogy babától a bácsiig itt mindenki megtalálható.

A legkisebb fesztiválozó egy nyolc hónapos kislány a szüleivel babakocsiban érkezett, de hetven év feletti fiatalos nagypapák is együtt ropták a fiatalokkal az esti koncerteken.

A gerjeni motoros találkozó egyik nagy előnye, hogy ingyenes sátrazási és tisztálkodási lehetőségeket biztosítanak a vendégeknek. Közel ezren töltenek itt három napot, így logikusan merül fel, hogyan tudnak ennyi embernek vizet és áramot biztosítani. Mező László elmondta, hogy a négyhektáros területet fokozatosan, az elmúlt több mint tíz év folyamán a település vállalkozói fejlesztették közös összefogással.

– Nem elég csak karbantartani ezt a helyszínt. Leselejtezett konténereket vettünk, ezeket kifestettük, átalakítottuk, toaletteket és mosdókat helyeztünk el bennük. Kiépítettük a vízellátást és a villamos hálózatot is. Ezt egyesített erővel és csapatmunkával értük el, amiért nagyon hálás vagyok a barátaimnak, ismerőseimnek – tette hozzá a szervező.

A fesztivált minden év őszén kezdik el előre megtervezni. A nagyobb zenekarokat, fellépőket már október-november folyamán le kell foglalni. Szerencsére eddig mindig sikerült a terveket megvalósítani és a szervezők azon vannak, hogy ez a jövőben se legyen másképpen. Sok visszajáró motoros itt találkozik egymással évente, megosztják tapasztalataikat, segítik egymást és tanácsokat adnak egymásnak járgányaikkal kapcsolatban.

A háromnapos buliban idén sem csalódhattak az ide látogatók, hiszen a jó hangulatról remek zenekarok gondoskodtak, köztük a Depresszió, a Hooligans és a Road. De muzsikáltak itt szekszárdi fiatalok is és volt motoros felvonulás, a rendezvény területén folyamatosan üzemelt a büfé, ahol csillapíthatta szomját a nagyérdemű és finom falatokkal jól is lakhattak. Mező László külön megköszönte a gerjeni lakosság türelmét, hogy minden nyáron elviselik a rendezvénnyel együtt járó forgalat és erős hanghatásokat. Továbbá azoknak is köszönetet mond, akik bármilyen segítséggel hozzájárultak a motoros találkozó megvalósításához. A rendezvény utáni takarítási munkálatokat három hónap pihenés követi, majd indulhat a 2023-as fesztivál szervezése.