Rácz Róbert polgármestere elmondta, minden évben várva várt esemény a falunap, hiszen ilyenkor a környékbeli településekről is sokan ellátogatnak Nakra. Reggel nyolc órától egészen kora délutánig tartott a focikupa, 13 órakor pedig a főzőverseny vette kezdetét, amire a helyszínen nevezhettek a lelkes szakácsok.

A délutáni ünnepélyes megnyitót színes programsorozat követte, minden korosztálynak igyekeztek kedveskedni a szervezők. A legkisebbeket Roli bohóc nevettette meg, de volt habparty és néptánc bemutató is, majd Stifter Balázs és Szabó Linda szórakoztatta meg a közönséget. A nap folyamán légvár várta a gyerekeket, de kérhettek csillámtetoválást vagy arcfestést is.

Kora este a főzőverseny eredményeit is kihirdették: az idén egy házi recept alapján készült töltött káposzta bizonyult a legfinomabbnak. Népszerű volt a sörivó verseny is, amelyen szívószállal kell meginni a hűs nedűt. Az idén először gyerekek is nevezhettek – természetesen alkoholmentes sörrel. A falunapot éjszakába nyúló retro buli zárta, igazán remek hangulattal.