A vacsorával és bállal egybekötött rendezvény sztárvendége a Györkönyi Pincehegyi Cimborák voltak, akik fergeteges, ingyenes műsorral kápráztattak el a szépkorúakat. Most is sok támogatója volt a programnak: Horváth István országgyűlési képviselő hússal, Bogdán Zoltánné burgonyával, Sulyok Sándorné zöldségfélével, Kovács János polgármester és Zengő Antal, sörrel, Tímár József borral és pálinkával, Nyerges Jánosné fagyijeggyel, a tagok süteménnyel és tombolával kedveskedtek. Sok segítő akadt a főzésnél, felszolgálásnál és a takarításnál is. A vidám tánchoz a talpalávalót ifj. Varga Gyula szolgáltatta.