‒ Az emléktábla egy alacsony alapzaton volt – mondja az ötletgazda –, közel a Bátaszék felé vezető főúthoz. Amikor koszorúztunk, ott zúgtak el mögöttünk, veszélyesen közel, két méterre az autók. Most beljebb hoztuk a főúttól, megmagasítottuk a talapzatot, és a környezetét is szépítjük, virágokkal, térkővel, padokkal. Egy reklámtábla eltávolítására is szükség lesz. Rengetegen segítettek, bekapcsolódtak a munkába a Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Kör és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület tagjai, mellénk állt Kővári László és Murvai Árpád önkormányzati képviselő.

Egy vállalkozó, Molnos Csaba a földmunkák kivitelezését végezte el, Nagy Ferenc kertészre a virágosításban, parkosításban számíthatunk, a környezetnek jellegzetes hangulatot adó sziklatömböket pedig Bátaapátiból kaptuk, Krachun Szilárd polgármester közreműködésével.

A kuruc hadvezér Kölesdnél vívta az utolsó győztes csatáját, 1708. szeptember 2-án (Ott is van egy emléktáblája). Később Szekszárd mellett fogták el, majd Budára szállították, ahol, 1711. február 6-án a fejét vették.

A szekszárdi emlékhelyen évente kétszer – ezen a két napon – szoktak koszorúzni és emlékműsort tartani. A szeptemberi most egyfajta avatóünnepség is lesz.