Salgó Ivett lapunknak elmondta: nagyon örül és köszöni, hogy a mőcsényiek többsége kitüntette bizalmával. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy nem lesz könnyű feladata, mert egy olyan, néhai előd – Krachun Elemér – munkáját kell folytatnia, aki közel huszonöt évig vezette kiemelkedő eredményekkel a települést.

Salgó Ivett bízik abban, hogy éppen ebből a tényből lesz képes erőt meríteni és tapasztalatokat felhasználni, hiszen Krachun Elemér mellett először mint önkormányzati alkalmazott, később már mint alpolgármester tekinthetett bele az első számú vezető tevékenységébe, illetve segíthette őt a feladatok megvalósításában.

Ezzel együtt évtizedes közigazgatási gyakorlattal is rendelkezik, meggyőződése, hogy ez komoly előnyt jelenthet polgármesteri munkájában. A nyertes azt is hozzátette: a jövőben is kéri a mőcsényiek együttműködését és támogatását, mert csak így, együtt lehet folytatni a megkezdett művet és jelentős eredményt elérni.