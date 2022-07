– A ministránsszolgálat is ilyen. Az oltár körül oda kell figyelni, meg kell tervezni a lépéseket éppúgy, mint a hegymászóknak. Minden nap van szentmise, és minden nap másik csoport szolgál az oltár körül. A gyerekeket ugyanis négy csapatra osztottuk, akikkel a csoportvezetők foglalkoznak. Minden nap fordítunk időt arra is, hogy megtanítsuk, hogyan álljunk az oltár mellett és a különböző tevékenységeket miképp végezzük el. Például hogyan kell füstölni, hogyan kell megteríteni az oltárt – tájékoztat a pap.

– A lelki programok mellett minden nap kötött napirend van. Reggel szobaellen­őrzés, majd reggeli torna, reggeli ima, reggeli és aztán indul a nap. Hétfőn a számháború mintájára „szent háború” játékot tartottunk, minden fiú egy szent nevét kapta a homlokára, azokat kellett leolvasni. Három menetet is játszottunk, a gyerekek nagyon élvezték. Tamásiba is elkirándultunk, felmentünk a kilátóba, és délután a strandon csobbant a csapat. Csütörtökön vízibombacsata volt a gimnázium udvarán, pénteken pedig „ki mit tud?” előadást tartanak, ahova a helyieket is szeretettel várják.