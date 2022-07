Időjárás 1 órája

Szenvednek a halak a tavakban a nagy melegben

Nagy bajban vannak a nagy meleg és a szárazság miatt a halastavak gazdái is. A Bonyhád melletti Széptölgyesen két halastava is van a Pannónia Mezőgazdasági Zrt-nek, a 10-20 hektáros nagy tavakban is látszik már az aszály hatása, mondta Fördős József ágazatvezető.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Illusztráció: Shutterstock

Illusztráció: Shutterstock

Ilyen tartós melegre és szárazságra a nyolcvanas évek óta nem volt példa. A kisebb tavak húsz százaléka már teljesen kiszáradt a megyében. Széptölgyesen még nincs ekkora gond, de a tavak vízmennyisége folyamatosan csökken – harminc fok feletti hőségben napi 2-3 centit apad – és a víz hőmérséklete is emelkedik. Jelenleg 27 fokos a víz, de 30 fok felett már komoly halpusztulásra kell készülni. A harminc fokos vízben ugyanis fele annyi oxigén van, mint a 3-4 fokos vízben. A halastavat tápláló kisebb patakok, források már mind kiszáradtak. A gazdák tehetetlenül várják a fejleményeket, mondta Fördős József. A kisebb halastavaknál még be lehet avatkozni azzal, ha elektromos árammal forgatják a vizet, de 10-20 hektáros területen ez sajnos megoldhatatlan. Folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, hőmérsékletét és bíznak abban, hogy hamarosan kapnak az égi áldásból és a kánikula is enged a szorításából. Jelenleg még az a szerencse, hogy folyamatos a légmozgás – vagyis jár a levegő – a szél ugyanis hullámokat vet a tavon és így oxigént juttat a vízbe. Tolna megyében egyébként sok kisebb-nagyobb halastó van, például Aparhant, Bonyhád, Váralja, Varsád, Szakadát, Attala és Őcsény környékén. Az itt élő gazdálkodók hasonló gondokkal küzdenek mint a bonyhádiak. Ahogyan a búzatermelésben, a halászatban is kétfelé szakadt az ország, de itt fordítva, mert ebben az ágazatban a Tiszántúlon kisebb a baj. Ott ugyanis az 1960-as években kialakították a nagy vízellátó rendszereket, amelyekre rákötötték az akkor még intenzív öntözést és halgazdálkodást. A Dunántúlon völgyzáró gátas rendszereket alakítottak ki, itt a halastavak a szárazság miatt már második éve szenvednek rendkívüli vízhiányban, és kiszáradnak, elpocsolyásodnak, mondta Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Ma-Hal) szóvivője. Már tavaly is hektáronként csaknem 3500 köbméternyi víz hiányzott a tavakból. Szerinte a legfontosabb feladat az lenne, hogy a vízmegtartó kapacitásunkat növeljük, ehhez pedig ki kell kotorni a meglévő tározókat, tavakat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!