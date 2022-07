Útépítés 1 órája

Tizenöt helyszínen dolgoznak a karbantartók

A nagy meleg ellenére is folyik a munka a megye közútjain is. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője elmondta, a munkavédelmi előírásokat mindig szem előtt tartva, megfelelően gondoskodnak az utakon dolgozó – útüzemeltető és útellenőr – szakemberekről hőség idején is.

Sebességkorlátozásokra is kell számítani (Fotó: M. Gy.)

Tolna megyében tizenöt helyszínen folyik a munka, az osztályvezető elmondta, minden esetben biztosítják számukra az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit, továbbá fokozottan ellenőrzik azok meglétét. Hőség idején biztosítják az árnyékban, hűvös helyen töltendő pihenőidőt óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces időtartamban, továbbá hőségriadó ideje alatt a munkavállalóknak legalább 14-16 fokos ivóvizet vagy ásványvizet juttatnak. Az úton dolgozó munkavállalók számára a leégés ellen megfelelő öltözéket (UV védelemmel ellátott szemüveg, nyári sapka) és magas faktorszámú védőkészítményt biztosítanak. A tűző napon felhevült tárgyak, munkaeszközök érintéséből adódó balesetveszélyes helyzetek megelőzése is elengedhetetlen. A munkák szervezésénél és ütemezésénél arra törekszenek, hogy minél kevesebb legyen a szabadban végzett tevékenység, de az úton folyó munkák felfüggesztésére csak szélsőséges időjárási körülmények (például vihar, jégeső, nagy erejű szél) között kerül sor. Tizenöt helyszínen dolgoznak a karbantartók (Fotó: M. Gy.) Az alábbi helyszíneken dolgoznak jelenleg a megyében - egyben az arra közlekedők is figyeljenek, hiszen sebességkorlátozásokra is kell számítani. Padka és rézsű kaszálást tartanak traktorral a Bonyhádot és Dombóvárt összekötő úton, Kocsola és Igal, valamint a 63-as főúton Szekszárd és Székesfehérvár között. Rézsű kaszálás folyik Szekszárd, Tamási és Siófok, valamint Szekszárd és Székesfehérvár, továbbá Dunaföldvár Dombóvár, Bátaszék és Baja között. Útburkolat javítása folyik szórásos technológiával Nagykónyi és Iregszemcse térségében. Útbaigazító táblákat cserélnek Szekszárd, Tamási és Siófok között. Ugyanezen a szakaszon a betonszegélyek fenntartása is folyik. Iregszemcse és Tab között föld elszállítást és a mart aszfalt elszállítását végzik. A Fácánkerti bekötőúton pedig meleg keverékkel burkolathibákat javítanak, víznyelőrácsot, aknafedlapot szinteznek.

