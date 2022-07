A sekély víz gondokat okozhat a hajózásban, de esetleg hatással lehet a paksi atomerőműben is az energiatermelésre, ugyanis ott a folyó vizét használják hűtésre. Gond nincs, hiszen az erőmű most, amikor mind a négy blokk működik, másodpercenként 100 köbméter vizet használ, s a Duna vízhozama pedig extrém alacsony vízállásnál is ennek kilencszerese, így nem csak elméletben, hanem gyakorlatilag is bőven elegendő.

Viszont szigorú előírások szabályozzák, hogy a hűtővíz mennyire melegítheti a folyót. Környezetvédelmi szempontból annak hőmérséklete nem érheti el az erőmű alatt fél kilométerrel a 30 fokot. Az előírás szerint, ha Paksnál az érkező víz hőmérséklete a délelőtt 11 órai méréskor eléri, illetve meghaladja a 25 Celsius fokot, a referencia szelvénynek nevezett folyórészen, 500 méterrel az erőmű melegvizet kibocsátó torkolata alatt, mérőhajóról is kell fél és másfél méteres mélységben ellenőrizni hőmérsékletét.

Ez elvileg nem lehet 30 fok, de az erőmű szigorú belső szabályzata szerint 29,5 fok a beavatkozási határ. Mert így lehet biztosítani, hogy semmilyen körülmények között se melegedjen a Duna vize ennek a kis szakasznak végén se az elméleti határig. Ha a méréskor a víz melegebb lenne a beavatkozási határértéknél, tizedfokonként 80 megawattal csökkentik az erőmű teljesítményét.

Kedd délelőtt a folyó vízhozama Paksnál, másodpercenként 1171 köbméter volt, hőmérséklete pedig 25,7 fok. Az atomerőmű honlapján közölt adatok pedig azt mutatták, hogy az erőmű alatti szakaszon, az úgynevezett hőcsóva határnál, másfél méter mélyen 29,3, ötven centivel a vízszint alatt pedig 29,47 Celsius fok, a beavatkozási határértéknél hajszálnyival kevesebb.

A Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Duna szintje a következő napokban egyre magasabb lesz, növekszik a víz mennyisége, így az erőműből kijövő hűtővíz kevésbé emeli a folyó hőmérsékletét, s várhatóan mind a négy blokk teljes terheléssel dolgozhat tovább.