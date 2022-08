Kalaznó vezetése folyamatosan arra törekszik, hogy minél szebbé és komfortosabbá tegye a településen élők mindennapjait, amit pályázatok útján érhetnek el.

– Két pályázat valósult meg az idén, mindkettő a Magyar Falu Program keretében jött létre. Az egyik idén átadott beruházásra a tavalyi évben nyertünk 4,3 millió forintot. Ezt az összeget a közterületi játszóterünk felújítására nyertük, amiből öt új játékot is vásároltunk és telepítettünk: egy dupla váras csúszdát, egy félköríves mászókát, egy mérleghintát, egy fészekhintát és egy mászófalat. A játszótér műszaki átadása a múlt héten meg is történt, a faluban élő gyerekek már birtokba is vehették – emelte ki Mayer-Kovács Mónika polgármester.

Gyerekek vették birtokba az új, korszerű játszóteret

Népszerű volt a gokartozás a gyerekek körében

Az idei Magyar Falu Program-os pályázat egy része már megvalósult, a fennmaradó rész kifutási ideje a jövő év. A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése már megtörtént: sörpadokkal, sátrakkal, projektorral, laptoppal, fényképezőgéppel, laminálógéppel, vetítővászonnal és projektorvászonnal bővült az önkormányzat tára. A település kulturális szervezője egy évre, négyórás bértámogatást kapott a pályázatnak köszönhetően, így március elsejétől egy kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz az önkormányzat.

A Vidékfejlesztési Program (VP) keretében 40 millió forintot nyert a település külterületi utak fejlesztésére, amit hárommillió forint önrésszel egészített ki az önkormányzat. A beruházás augusztus végén kezdődhet meg. Egyedi szennyvíztisztítás kialakítása Kalaznó községben címmel szintén a VP keretében százhuszonhárommillió forintot nyert el az önkormányzat, amelyből ötvenegy ingatlan vesz részt a faluban az egyedi biológiai szennyvíztartályok elhelyezése programon. Jelenleg a kivitelező kiválasztása és a közbeszerzés van folyamatban.

Mint arról a Teol.hu hírportálon már beszámoltunk, a közelmúltban szervezte a település önkormányzata A Fejlődő Kalaznóért Egyesülettel közösen a németek betelepítésének háromszázadik évfordulójához kapcsolódó ünnepséget.

Ament-Kovács Bence előadása az evangélikus templomban

Adorján Áron díszruhában kísérte a vendégeket az emlékműhöz

Mayer-Kovács Mónika és Orbán Attila koszorúzott

– Az ünnepi program az evangélikus templomban megtartott istentisztelettel kezdődött – tájékoztatta lapunkat Mayer-Kovács Mónika, a település polgármestere. A Kalaznó környéki német telepesekről tartott előadást Ament-Kovács Bence néprajzkutató, majd Orbán Attila, a Tolna Megyei Önkormányzat alelnöke mondott ünnepi beszédet az I. és II. világháborús emlékműnél. Először szerveztek völgységi piacot a faluban, ahová helyi termelőket és kézműveseket hívtak meg.

– A keramikusunk egy különleges ajándékkal lepett meg minket. Hermann István készített nekünk egy emblémát, amit A Fejlődő Kalaznóért Egyesület logójaként szeretnénk is levédetni – mondta a polgármester. A délutáni órákban a gyermek- és kulturális programok mellett falusétán mutatták be a német építészeti örökséget, és több fotókiállítást szerveztek közel százéves képekből. Az estet éjjelig tartó táncház zárta.