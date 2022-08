Elkészült egy zebra, hivatalos nevén kijelölt gyalogátkelőhely, és közelében átalakították, szebbé, korszerűbbé tették a buszmegállót is. – Ez a zebra több mint egy évtizedes vágya volt az itt élőknek – mondta helyszínen tartott sajtótájékoztatóján Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője.

Megemlítette, hogy több ciklussal korábban elődjének, Fajszi Lajosnak annyit sikerült elérni, hogy a lakott terület határától megengedett hetven kilométeres óránkénti sebességet az útkereszteződés közelében hatvanra sikerült korlátozni. Az később újra hetvenes lett, de most újra hatvan kilométerre le kell lassítani a járművek sebességét, mert ott a kijelölt gyalogátkelőhely, amelyet nem csak az aszfaltra festett csíkok jeleznek, hanem mindkét irányból tábla, sőt, mellettük, a figyelmet felhívandó, egy-egy sárgán villogó lámpa is.

– A 2019-es önkormányzati választás előtt tett ígéreteim között ez a gyalogátkelőhely is szerepelt az óvoda és a játszótér mellett – folytatta a képviselő. – A játszótér már kész, az óvoda pedig épül, ezen kívül lett a kerékpárút mellett egy ivókút pihenőhellyel, amely a Szekszárdi Rotary Klub jóvoltából egy kerékpárszerviz ponttal is bővült, amit gyakran igénybe is vesznek a biciklisek.

Itt az út, az 56-os főközlekedési út gazdája már nem a város, hanem a Magyar Közút, így a napokban elkészült gyalogátkelőhely az országos cég beruházásában készült el 33 millió forintért. Most a tanév kezdetétől a forgalmas úton ez a buszmegállóhoz siető diákok biztonságát is szolgálja.