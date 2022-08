„Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt!” Szent Pál ezen intelmét idézte a szombati Nyárzáró Falunapon tartott megnyitójában Krachun Szilárd polgármester. A település vezetője az apostol gondolatára alapozva fejtette ki, hogy az összefogás nemcsak egyetértést teremt, de általa nagy eredményeket is el lehet érni. Olyan eredményeket, melyek a közösség, így Bátaapáti és lakónak javát szolgálják.

Ennek az egymáshoz vezető összeköttetésnek, kapcsolatnak a jegyében rendezte meg az önkormányzat a Nyárzáró Falunapot délután három órától a helyi sportpályán. Az időjárásra nem lehetett panasz, a közönséget kellemes meleg fogadta. Valamint kulturális és szórakoztató műsorok sora is. A nagysátorban emelt színpadon Pecze Zsófi és Pecze István közös előadásának, a Best Street Team táncbemutatójának, a Véméndi Tambura Zenekarnak, majd a Musical Voices Társulat Retro Show-műsorának tapsolhattak a jelenlévők. A vacsora után Bátor Zoltán motoros bemutatója okozott izgalmas perceket, végezetül pedig Simon Gábor hajnalig tartó báli zenéje járult hozzá a jó hangulat fokozásához.

Krachun Szilárd polgármester köszöntötte a Nyárzáró Falunap közönségét (Fotó: Makovics K.)

– Két év óta ez az első ilyen nagy rendezvényünk – jegyezte meg Krachun Szilárd, aki a vacsora előtti szünetben nyilatkozott lapunknak. – Tavaly óvatosak voltunk, képviselő-testületünk úgy döntött, hogy 2021-ben ne legyen falunap. Mostanra azonban jelentősen javult a helyzet, a járvány visszaszorult. Szükség is volt már egy ilyen összejövetelre, ami az itt élők összekovácsolását szolgálja. Személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy a település egységes legyen, és ezen óhajommal nem vagyok egyedül. Éppen ezért gondolkodom, gondolkodunk azon, hogy évente ne csak egy, hanem két nagyobb szabású rendezvényünk legyen.

A közönség a zene, tánc és ének műfajából is ízelítőt kapott (Fotó: Makovics K.)

– Civil szervezeteink számát a vadásztársaság mellett most már a nyugdíjas egyesület is gyarapítja. Utóbbi csapat sikeres pályázataival újabb lendületet adhat a közösségi életnek. A falunap megmaradna nyáron. De jön a tél, ebben az időszakban tarthatnánk például egy falusi disznóvágást, ebéddel, avagy vacsorával. Éppenséggel megtehetnénk, hogy ételt rendelünk, de ezzel pont az a hangulat veszne el, avagy mérséklődne, amit a maga teljességében a közös tevékenység jeleníthet meg. Ez az ötlet, mármint a disznóvágás akkor valósul meg, ha egyrészt lesz rá igény – ez valószínűleg megvan –, másrészt, ha lesz sok helyi önkéntesünk, aki vállalja a lebonyolítással járó, nem csekély munkát.

Ami azt illeti, utóbbi téren is van mire alapozni. Hiszen a szombati falunapon helyi önkéntesek sütötték a fehér kenyérrel, mustárral és savanyú uborkával tálalt kolbászt és a tarját, azaz a vacsorát. Amit – egy-egy szabadon választott itallal együtt – az önkormányzat jóvoltából valamennyi helyi család ingyenesen fogyaszthatott. Az önkéntes segítők táborát gyarapította a vacsorakészítésnél szorgoskodó Illés Alexandra is. Az önkormányzat közművelődési munkatársa, egyúttal a helyi könyvtár vezetője a közelmúltban a polgármester által is célként kitűzött közösségi összekovácsolásban jeleskedett. Első alkalommal ültetett át, segítőire támaszkodva, nekik ezúton is köszönetet mondva, egy úgynevezett erdőjáró túrát a település területére.

Pecze Zsófi örökzöld slágereket adott elő (Fotó: Makovics K.)

– Van hagyománya nálunk ennek a túrának, de a korábbi időszakban a közeli erdőben tartottuk meg – mondta Illés Alexandra. – Erre most a terület lezárása miatt nem volt lehetőség, így Bátaapátiban valósítottuk meg és a fiatalok kérésére az esti órákban. A benevező öt csapatot öt állomás várta ügyességi-bátorsági próbákkal. Összesen közel félszázan jelentkeztek, főleg családok, de baráti társaságok is. A legfiatalabb versenyzőink közé a hároméves ikerpár tartozott, a szülők között pedig akadtak negyvenhez közeliek is. Ez tehát azt jelenti, hogy elég széles korosztályt sikerült megmozgatnunk a rendelkezésre álló időben, azaz este nyolc óra és éjfél között.

Hogy az olvasók érzékletes képet kapjanak a bátorságpróbákról, egyet közülük közzéteszünk. Az adott állomáson a kijelölt versenyzőnek egy takaró alá kellett kézzel benyúlnia és kivennie egy ott rejtőző tárgyat. Az egyik ilyen tárgy egy gumipók volt, mely szó szerint félelmetesen hasonlított egy élő, nyolclábú hálószövőre. Az ilyen, megrázó pillanatokkal együtt is valamennyi csapat összes tagja élményként könyvelte el a túrát. A falunapon már többen is biztatták a közművelődési munkatársat arra, hogy legyen folytatása a kezdeményezésnek. Úgy tűnik, lesz is, és nem kizárt, hogy ismét az eredeti helyszínén, tehát az erdőben.

Polgármesteri munkájának is köszönhetően lett a község összkomfortos

Krachun Szilárd 1951-ben született a Fejér megyében található Alsószentivánon. Négyéves korától, tehát 1955 óta él Bátaapátiban. 1985-től 1990-ig községi elöljáróként dolgozott a településen. 1990-ben, még az önkormányzati választások előtt néhány hónappal tanácselnökké választották. Az ezt követő őszi helyhatósági választásokon polgármesterként kapott bizalmat a falu lakóitól. Ezen tisztségét 2010-ig töltötte be, majd ettől a dátumtól kezdve két cikluson át Darabos Józsefné látta el a településvezetői feladatokat. Krachun Szilárd visszatérése 2019-ben következett be, amikor a választáson ismét megszerezte a szavazatok többségét.

Bátaapáti polgármestereként a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) elnöke is. Immár közel harminc esztendőt felölelő vezetői tevékenységének is köszönhetően Bátaapáti a megye egyik legrendezettebb, összkomfortos községévé vált. A település országosan ismert arról, hogy itt található a Paksi Atomerőmű kis- és közepes radioaktív hulladékainak elhelyezésére szolgáló tároló. Felesége nyugalmazott óvónő, két gyermeke van. Hobbija a vadászat és a főzés.

