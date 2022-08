Történelmi pillanathoz érkezett a község, ugyanis másik négy településsel közös beruházás részeként néhány héten belül megkezdődik a szennyvízhálózat régóta várt kiépítése, amely várhatóan másfél évig tart majd – jelezte lapunknak Braun Zoltán. Györköny polgármestere elmondta, ezzel párhuzamosan a Magyar Falu Program 40 millió forintos támogatásának segítségével útfelújítások és -építések kezdődnek, amelyek még az idén ősszel befejeződhetnek. Ezáltal egyre jobb minőségűvé válik a település úthálózata – fogalmazott.

A helyi vállalkozások és az önkormányzat együttműködésére szép példa, hogy egy közel hathektáros területet értékesít a település az ereszcsatorna-rendszereket gyártó és termékeit Közép-Európában forgalmazó Zambelli Colorferr Kft.-nek, amellyel bővül a település ipari területe, nőhet az iparűzési adóbevétele, meghaladva akár az egy főre jutó 50 ezer forintot is. Jelenleg ennek a jogi folyamata zajlik – tudtuk meg Braun Zoltántól.

Nem csak a fejlesztések miatt érezhetik magukat jól a györkönyiek, számos színes program várja az itt élőket és az idelátogató vendégeket az év során, de különösen a nyári időszakban.

Nagy sikere volt az ebben az évben újra megrendezett ZeGaBo-nak, azaz zenés gasztro-bortúrának júniusban és a Funky-partynak júliusban. Most hétvégén pedig a falunapokat tartották péntek estétől vasárnapig, amelynek gazdag programjában - a teljesség igénye nélkül - fellépett többek között a Györkönyi Vegyeskar, az Atlantis Shadows Tribute Band, a Györkönyi Pincehelyi Cimborák és a helyi countrytánc­csoport, de sváb háztartás történetéről szóló kiállítás, kispályás focitorna, „Üstökösök” főzőversenye, nyolc állomásos bortúra a Pincehegyen, valamint a Medianai Tamburazenekar kíséretével folklórműsor is várta az érdeklődőket.

A györkönyiek örömére hosszú idő - és a járványhelyzet miatt több meghiúsult próbálkozás után - már a rendezvény kezdete előtt megérkeztek és a falunapokon, a nemzetiségiek műsorát színesítve újra részt vesznek az erdélyi partnertelepülésről, Marosszentannáról érkezett küldöttek, akik egy, csak néhány éve engedélyezett székely zászlót hoztak ajándékba.

Györköny vezetése minden évben megemlékezik egy-egy, a faluban működő civil szervezetről. A polgármester ezúttal az önkéntes tűzoltó-egyesületet emelte ki. A fiatal, frissen átalakult csapat idén új tűzoltóautóval és a szükséges vonulási engedéllyel is gazdagodott. Lévén, hogy a legközelebbi tűzoltóállomás 16 kilométerre, Pakson található, komoly szerepük van a tűzeseteknél. Az elmúlt hetekben többször is próbára tette ügyességüket, amikor a nagy szárazság miatt lángra lobbantak közeli tarlós, erdős területek, ám nekik köszönhetően gyorsan sikerült eloltani a tüzet, amit a polgármester külön köszön a település nevében.

A közelmúltban felújított, tetszetős iskolaépület. Szép létszámmal működik az intézmény

Braun Zoltán örömmel jelezte, hogy ha szerény ütemben is, de az Európában és egyelőre itthon, országosan tapasztaltakkal ellentétben náluk növekszik a lakosságszám, így nyolcosztályos iskolájuk, óvodájuk szép létszámmal működhet. Tavaly megépült az iskola mellett a sportcsarnokuk, amelyet kapacitásprobléma miatt csak idén tavaszra sikerült teljesen berendezniük, de így már biztonságosan és több funkcióra tudják használni. A környezettudatosságot és a kedvezőbb finanszírozhatóságot szem előtt tartva már az iskola felújításánál és a sportcsarnok építésénél is hőszivattyúkkal alakították ki az intézmények hűtését-fűtését, amelyet a sportcsarnok tetejére telepített 20 kilowattos napelem is segít.

– Abban reménykedünk, hogy ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően az energiafogyasztásunk nem ró majd túl nagy terhet az önkormányzatra – fogalmazott a településvezető.

Hamarosan tovább bővülhet az ereszcsatornákat gyártó cég györkönyi üzeme

A györkönyi tervekről megtudtuk, a szennyvízberuházás lezárultával a kisebb, szűkebb utcák burkolatát is szeretnék felújítani, a lakosság számának növelését pedig azzal is elősegítenék, hogy eladó ingatlanok híján három új utcarészt alakítanának ki építkezés céljára.

Ezen kívül előkészítés alatt áll a csapadékvíz-elvezetés kiépítésének tervezése, valamint zajlik egy Paks-Györköny-Pusztahencse kerékpár- út tervezése is. Utóbbi helyi és turisztikai célokra egyaránt nagyon hasznos lépés lenne a zöldturizmus és a slow, azaz lassú turizmus irányába – tájékoztatott a távolabbi elképzelésekről a polgármester.

