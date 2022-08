A Monorierdőről érkezett Besenyei Csenge már a múlt nyáron is részt vett ebben a táborban. – Sok barátot szereztem tavaly, hasznosan tudtam kikapcsolódni, és idén is szerettem volna tartalmasan eltölteni a szabadidőmet – nyilatkozta Csenge. – Sokat tanulok itt és egyre több dolgot ismerek meg, melyek segítenek abban, hogyan tarthatunk fenn egy élhetőbb környezetet. Most egy ruhát alakítok át és ezt hímzéssel díszítem.

Az egyik formatervező csapat egy rollert készít. Itt az az alapötletet, hogy a teljesen környezetbarát alapanyagokból készülő közlekedési eszköz alkatrészeit egyesével is össze lehessen válogatni szín, forma és méret szerint, majd az alkatrészeket egy videós anyag segítségével otthon készre szerelhesse a vásárló.

– Igyekeztünk úgy megtervezni a rollert, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja maga után. Anyagát tekintve újrahasznosított műanyagokat, és rétegelt lemezt használunk, a ragasztó pedig biológiailag lebomló, természetes alapanyagú. Az egész szerkezet teljesen környezetbarát, hiszen a hagyományos lábbal hajtós verziót álmodtuk meg – mondta Fenyvesi Ábel, aki már negyedik alkalommal vesz részt a táborban. A vállalkozó szellemű diák hozzátette, szeretne majd vállalkozást építeni, melyhez az itt tanultak hasznos alapot adnak, ezért is találták ki már most, hogy ezt a terméket akár értékesíteni is lehetne.