Az összeállítás több mint kétszáz oldalas. Miként azt Heilmann Józsefné igazgató megjegyezte, a vaskosság igazi tartalmat, rengeteg munkát, sok örömöt jelent. Az évkönyv tájékoztatást ad az intézményben zajló mindennapokról, sikerekről és rendezvényekről.

Az olvasónak valóban csak a bőség zavarával kell megküzdenie. Hiszen egy olyan középiskoláról van szó, mely diákjai révén egyszerre mutat fel irigylésre méltóan magas tanulmányi szintet, kiemelkedő eredményeket az országos tanulmányi versenyeken, valamint szakintézményeket is megelőző helyezéseket a művészeti- és sportversenyeken. Íme, az utóbbira egy példa tavalyelőttről.

„Az iskolatársak nagy tapssal köszöntötték a Garay János Gimnázium kosárlabda leánycsapatának tagjait, akik aranyérmet nyertek a diákolimpián. Heilmann Józsefné, a gimnázium igazgatója a rendhagyó iskolagyűlésen elmondta, az intézmény történetében ez most először történt meg."

Ugyancsak 2020-ban Angyal Réka 11/B osztályos diák a legrangosabb próbatételen, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen ért el történelem tantárgyból második helyezést. Tette ezt úgy, hogy a járvány miatt az utolsó, szóbeli forduló elmaradt és az addig elért pontszámok alapján zajlott le az eredményhirdetés...

Angyal Réka egyébként László Laura, Koller Valéria, Marsai Dóra, Nagy Dominika és Renczes Rebeka társaságában újabb iskolatörténeti rekordot ért el: a felsorolt hat fiatal nyerte el a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban a Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2019 díjat. Essék szó a pedagógusokról is: 2020-ban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata első alkalommal adományozta két fiatal tudósnak a Hei­nek Ottó-díjat. „Az egyik díjazott bonyhádi volt: dr. Bechtel Helmut Herman, a Garay János Gimnázium tanára, aki az idegennek mint motívumnak a jelenkori magyarországi német irodalomban való megjelenéseit kutatja."

Van tere a kikapcsolódásnak is

De senki se gondolja azt, hogy a garaysta diákok élete, mindennapja szigorúan csak tanulással telik. A kiadvány példának okáért beszámol számos hazai és külhoni kirándulásról. Tavalyelőtt az Alma Mater hét diákja és két tanára az Erasmus+ pályázat révén Szicíliát barangolhatta be. Tanulók örökítik meg erdélyi, kárpátaljai és vajdasági, életre szóló élményeiket. Adventi koncert, karácsonyi műsor, szalagtűző, gólyabál, Garay-bál és még lehetne sorolni azokat a rendezvényeket, melyek egyszerre szolgálták és szolgálják a feltöltődést és a kikapcsolódást. A gimnázium vezetése ezt nagyon fontosnak tartja, mert mint Heilman Józsefné igazgató fogalmazott, „azt szeretnék, hogy az összetartozás érzése a szabadidős tevékenységek során is kialakuljon az intézmény tanulóiban." Sajnálatos módon a 2020-as évben és még utána is, a pandémia korlátozta a lehetőségeket. Egyes rendezvények elmaradtak és az érettségi vizsgák is a szükséges óvintézkedések mellett zajlottak le.