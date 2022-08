– Eleinte a lekvárfőzőverseny adta a rendezvény lelkét, azonban mindig rizikós volt, hogy az adott évben hogy alakul a termés, ezért most már jó ideje főzőversenyt szervezünk helyette, amelyre idén tizenhárom csapat is nevezett – tájékoztatta lapunkat Farkas-Jókai Noémi, a település polgármestere, majd hozzátette: ilyenkor a barack termést, a gazdákat és szedőket éltetjük, ünnepeljük. A polgármester elmondta, a településen fellépett Vastag Tamás is, de számukra az igazi sztárfellépők a helyi származású taggal büszkélkedő Neonverebek formáció volt.

A kulturális programok mellett egészségügyi sátorban ingyenes egészségügyi állapotfelmérést tartottak, ahol számos vizsgálat mellett vércukor szintet és vérnyomást is mértek. Kisvejkén mutatták be először az E-sportot, az érdeklődők számítógépes játékokat ismerhettek meg. A délután folyamán fellépett Kovács Gergő, a New Generation, a Zombai Virágszálak Roma Club, majd az esti party-hoz a zenét Dj Chimpy szolgáltatta.