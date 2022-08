– Eleinte a lekvárfőző verseny adta a rendezvény lelkét, azonban mindig rizikós volt, hogy az adott évben hogy fog alakulni a termés, ezért most már jó ideje főzőversenyt szervezünk helyette, amelyre idén tizenhárom csapat is nevezett – tájékoztatta lapunkat Farkas-Jókai Noémi. A település polgármestere hozzátette: ilyenkor a baracktermést, a gazdákat és szedőket éltetjük, ünnepeljük.

A polgármester elmondta, hogy a Zombai Virágszálak Roma Club nyitotta meg délután a rendezvényt, akik kiválóan megalapozták a jó hangulatot. Kovács Gergő szekszárdi énekes egyórás műsorral örvendeztette meg a közönséget, amit Vastag Tamás fellépése követett.

A szekszárdi énekes, Kovács Gergő is fellépett a fesztiválon (Fotók: Máté Réka)

– Tamás végtelenül közvetlen volt, óriási hangulatot teremtett. A közönség együtt mulatott, vonatozott a nagy meleg ellenére. Őt a New Generation tánccsoport előadása követte, majd egy igazán izgalmas focimeccset izgulhattunk végig, ahol a Kisvejkei Zsiványok csapata 5–4-re verte meg a Nagymányoki Fiatalok együttesét.

A nagy meleg ellenére sokan használták a szabadtéri játékokat

Farkas-Jókai Noémi hozzátette, rengeteg tombolafelajánlás érkezett, amiért nagyon hálásak voltak.

– Sok értékes tárgy talált a felajánlásoknak köszönhetően gazdára, ami pedig ennél is fontosabb, hogy ebben megmutatkozott a közösségi összefogás. Ezt szeretnénk a jövőben is erősíteni további programokkal, valamint szeretnénk kialakítani a régi hivatal épületéből egy közösségi házat, ahol újra összehozhatjuk majd az embereket, fiatalokat és időseket egyaránt. Sajnos a járvány hatása még mindig érzékelhető, de ezen mindenképp szeretnénk változtatni, összetartó közösségre van szüksége a településünknek.

Hatalmas sikere volt a kicsik közt a légváraknak

A gokartot is kipróbálhatták a gyerekek

A sorsolást követően jött a helyiek által várva várt Neonverebek formáció, akik kisvejkei származású taggal is büszkélkedhetnek. A kulturális programok mellett az egészségügyi sátorban ingyenes állapotfelmérést tartottak, ahol számos vizsgálat mellett vércukorszintet és vérnyomást is mértek. Volt e-sport-bemutató is, ahol az érdeklődők számítógépes játékokat ismerhettek meg. A nap folyamán a résztvevők traktorral járhatták körbe a baracktermő vidékeket, ahol betekintést nyerhettek a gazdaságok működésébe is. Az estét alkalomhoz illően egy partival zárták, ahol a zenét DJ Chimpy szolgáltatta.

A faluban jelenleg is folynak fejlesztések. Tizennégymillió forintot nyertek járdafelújításra a Belügyminisztérium pályázatán, ebből a Rákóczi utca két oldalán, a polgármesteri hivatal és a művelődési ház közötti járdaszakaszokat újítják fel. A Magyar Falu Program keretében harmincnégymillió forint támogatást ítéltek meg a művelődési házuk felújítására, amiből a nyílászárók cseréjét, valamint a fűtéskorszerűsítést végzik el.

A Rákóczi utca két oldalán újítják fel a járdaszakaszokat

A művelődési ház fűtéskorszerűsítésére is pályázatot nyertek

Az összeállítás megjelenését támogatta Kisvejke Község Önkormányzata.