Kártevők 27 perce

A mostani időjárás kedvez a poloskáknak

Négy-öt évvel ezelőtt jelentek meg tömegesen a poloskák megyénkben. Azóta sajnos visszatérő vendégek és egyre korábban kellemetlenkednek. Olvasóink közül többen is jelezték, hogy már most, a legnagyobb kánikulában is akad belőlük, főleg vidéken, a nem minden nap lakott épületekben.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A poloskák egészen biztosan nem tartoznak azok közé az élőlények közé, amiket szívesen látnánk az otthonunkban vagy épp a kertünkben. Márpedig a legtöbbünknek szembe kell velük néznünk, ám, mint mindenre, arra is találhatunk megoldást, hogyan előzhetjük meg a velük való kellemetlen találkozást. Az időjárás most nekik kedvezett, hiszen a meleget kifejezetten szeretik, a szárazságot azonban már annál kevésbé – és, mint tudjuk, idén mind a két tényezőből bőven kijut. A szakemberek szerint a korábbi években megszokott nagyságú állományra lehet idén is számítani. Egyes területeken viszont a felszaporodásuk akár inváziós jelleget is mutathat. Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök, rovarszakértő kérdésünkre elmondta, télen legalább két hétig folyamatosan mínusz tíz fok alatti hőmérséklet kellett volna ahhoz, hogy a telelő állományok egy része elpusztuljon. Mivel ez nem történt meg, ismét előbújtak a rejtekhelyükről a poloskák. A behurcoltak közül Magyarországon leggyakrabban a jól ismert „barnákkal”, becsületes nevükön az ázsiai márványospoloskákkal találkozhatunk, illetve sokaknak ismerősek lehetnek a „zöldek”, tehát a vándorpoloskák is. Hazánkban az említett két faj közül jelen pillanatban előbbiek okozzák a komolyabb problémákat, mondta a szakember. A trópusi-szubtrópusi éghajlatú Délkelet-Ázsia az őshazájuk, ahol a meleg időjáráshoz szoktak. Mindkettő növényi nedveket szívogat, de utóbbi a gyümölcsösökben is felmérhetetlen károkat okoz. A védekezés két okból is igen nehéz: nincs kifejezetten a poloskák ellen kifejlesztett rovarölő szer, jelenleg a széles hatásspektrumú, számos hasznos rovart is pusztító készítmények adják a legjobb eredményeket, de ezek környezetvédelmi okokból nem a legnépszerűbbek. A kérdésre, hogy akkor mit lehet tenni, dr. Vörös Géza elmondta, számításba jöhet a kerti lombszívó bevetése, a lakásban pedig a porszívó.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!