Avatóünnepséggel indult az idei Galuska Fesztivál. Az óvoda udvarán műfüves pályát adott át ifjabb Buzánszky Jenő, az édesapja, az Aranycsapat legendás jobbhátvédje által alapított Ovi-Foci Alapítvány tulajdonosa, Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke és Fazekas Attila teveli polgármester. Előbbi azt mondta, ez már a tizenegyedik ilyen pálya a megyében, utóbbi pedig azt kívánta, hogy minél több gyermek rúgja a focilabdát a műfüvön, mert végül is ők jelentik egy falu jövőjét.

Felavatták az óvodaépület nemrég elkészült tetőszerkezetét is – Fazekas Attila büszkeséggel beszélt az intézmény megújulásáról és az ott zajló kiváló szakmai munkáról. Lesz még mit átadni Tevelen: nemsokára végeznek a falut teljesen átszelő út aszfaltozásával, s hamarosan befejezik a faluárkot, amelyek köszönhetően megoldódik a völgységi település csapadékvíz elvezetése.

Egész nap remek programok várták a Galuska Fesztiválra érkezőket, és sokan is jöttek az egyre szépülő Tevelre. A színpadon egész nap váltották egymást a kulturális csoportok: felléptek az óvodások, a helyi székely és német csoport, a helyi fiatalok és vendégként a zombaiak is. Az iskola udvarában pedig megállás nélkül mentek a körhinták, az ugrálóvár mindig tele volt, és az arcfestő előtt is sorok álltak – ám végül mindenki sorra került és mosolyogva távozott.