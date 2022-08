A merészebbek a tandemugrásra is vállalkoztak, a szabadesés felejthetetlen élmény mindenkinek. Egy hagyományteremtő szándékkal indult el ez a show, reméljük, jövőre is sikerül megszervezni Őcsényben a családi repülős napot, hiszen ez a helyszín rendkívül jól megközelíthető. A Magyar Honvédség saját sátorral is jelen volt, egy kis lőteret is felállítottak, ahol a gyerekek lövéskészségüket is tesztelhették – mondta Vécsei Mihály.