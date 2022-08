Nem helyes ok-okozati összefüggést látni a bűn és a szenvedés között. Szűz Mária nem volt bűnös, mégis szenvedett. Az emberi élethez hozzátartoznak a megpróbáltatások. Az anya világra hozza a gyermekét, ám az érte való aggodalom továbbra is vele marad. A gyermek csak akkor érzi át ezt, amikor már párja, gyermeke van, amikor már neki is van kiért aggódnia. Aki igent mond az életre, az a vele járó nehézségekre is igent mond.

Bíró László püspök beszélt erről a kérdéskörről, a fájdalmas Szűzanyáról szóló előadásában szombaton, a tolnai Templomban. A szekszárdi származású főpásztor Pécsen szolgál, de szívesen fogad el Tolna megyei meghívásokat. Kilencszer műtötték a lábait az elmúlt 4-5 évben, covidos is volt kétszer, tőbb száz napot töltött kórházban, tehát hitelesen tud beszélni a szenvedésről. Mária példáját a közelgő Mária-ünnep kapcsán állította mondandója középpontjába. (Augusztus 15-e Nagyboldogasszony ünnepe, Szűz Mária földi halálának és mennybevételének emléknapja, a tolnai templom búcsúnapja.)

Az előadás után misét celebrált Bíró László, több lelkipásztor közreműködésével. Ott volt az oltárnál a kerületi esperes Rostás Jenő, a helyi plébános Ravasz Csaba, a dunaföldvári plébános Szabó Oszkár, a dunakömlődi diakónus Fitt Szabolcs és a helyi diakónus Rózsa László. A püspök lábai továbbra sincsenek jó állapotban, ezért ülve misézett. Az evangéliumot követő szentbeszédben a teljes odaadás fontosságát hangsúlyozta. Aki egész emberként él, az egész emberként – testestől-lelkestől – részesül majd az örök boldogságban.

Bíró László püspök lábait többször műtötték, ezért ülve misézett Tolnán (A szerző felvétele)

A mai világban azonban a testi, a gazdasági dolgok állnak az érdeklődés középpontjában, az anyagiak miatt izgulunk, s megfeledkezünk a lélekről. Pedig a lét több, mint amennyi itt és most látszik belőle. Nemcsak a bölcsőtől a koporsóig tart. Van előzménye, és végtelen hosszú folytatása is lehet, ha megértjük Isten velünk kapcsolatos tervét, és annak megfelelően cselekszünk, élünk. A teljes odaadás teljes elfogadást eredményez.

A misét követően ebéden látta vendégül a köztiszteletben álló püspököt a tolnai plébános.