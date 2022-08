A TOP forrásokból megvalósuló projektekben sajnos van időbeni csúszás – kezdte ma délelőtti városházán tartott sajtótájékoztatóját Zaják Rita tanácsnok. – A legjobb példa erre az uszoda építése. Itt rengeteg hátráltatás és ötletelés tartotta vissza a haladást. Zárt ülés keretein belül döntöttek az uszodáról. A határozat szerint a város 135 millió forintos meghiúsulási kötbértől esett el. A közgyűlés minden követelésről lemondva kifizette a kivitelezőt. Most nagy kérdés, hogy lesz-e pénz, és hogyan halad majd előre a projekt.

– A másik fontos programunk a Zöld Város. A választások után lakossági fórumot is szerveztünk, ahol érdekes beszélgetések és ötletek is elhangzottak. Felmerült egy parkolóház építése. Én azt képviseltem, hogy a Kölcsey lakótelepre nem való parkolóház. Terveim szerint a vasútállomás melletti területet használnánk fel egy ingyenes autóparkoló kiépítésére, felüljáróval pedig megoldható lenne a gyalogos forgalom átvezetése az út másik oldalára.

Nagy szívfájdalmam továbbá az orvosi rendelő kérdése. Én 2020 szeptemberében azt javasoltam, hogy a Vörösmarty utca 5. sz. épületét kellene felújítani. Azóta már látom, hogy ez nem lett volna megfelelő a célnak, a jelenlegi követelményeknek nem felelt volna meg. Egy nagyon modern, korszerű épületet terveztünk az Allende utcába az orvosokkal folyamatosan egyeztetve. Most már ennek a rendelőnek is bizonytalan a megépítése, mert ismét előtérbe került a Vörösmarty utcában lévő épület felújítása.

A TOP-os projektek közül egyedül a Dienes iskola felújítása nem valósulhat meg ebben a ciklusban, ennek oka az, hogy a rendelkezésre álló összeg sajnos kevés az oda tervezett műszaki tartalom kivitelezésére. Az új TOP pluszos forrásokban ez benne van – mondta Zaják Rita.

A tanácsnok továbbá azt is fájlalta, hogy a TOP-os forrásokból létszámarányosan Szekszárd jóval kevesebbet kapott, mint például Paks vagy Bonyhád. A TOP pluszos pályázatból viszont mindenképpen szeretne ötszáz millió forintot elkülöníteni a megyeszékhely járdáinak, útjainak felújítására.

Bomba Gábor az ÉSZ frakcióvezetője a közösségi oldalán tett egyik bejegyzésében azt állította, hogy Ács Rezső és csapata háromezer millió forint fejlesztési pénzt küldött vissza egy év alatt. - Én kerestem ezt az összeget, de nem találtam sehol. Szeretném tőle megkérdezni, milyen pénzre gondol? - kérdezte Zaják Rita.

Zaják Rita ezen felül elmondta, sokat fejlődött a közétkeztetés, mely személyes szívügye. A fenntartható városfejlesztési stratégián is folyamatosan dolgozott, ezt szeretné továbbra is folytatni. Nagyon örül annak, hogy sikerült a költségvetésből kisebb összeget kapni három fontos célra. Egyik a kábítószerfogyasztás megelőzése kapcsán egy interaktív kiállítás szervezése a jövőben, a másik az allergiás gyermekek ellátásában fontos, életmentő EpiPen beszerzését és eljuttatását az iskolákba. Emellett az iskolai büfék minőségi javítása is tervben van, ami a gyermekek miatt nagyon fontos.