A pedagógus végzettségű, emellett kajak-kenu és úszó edzői képesítéssel is rendelkező szakember immár negyedik éve tart elsősorban a vízbiztonságra „kihegyezett” egy hetes úszótáborokat, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek. Az idei tábor első turnusa ezen a héten zajlott Tolnán a tanuszodában és a Lovardában, de a tolnai holtágra is ellátogattak a résztvevők. A táborba öt éves kortól és minimum száz centiméteres testmagassággal lehet jelentkezni, de vannak visszajáró, 12-13 éves gyerekek is.

A mintegy negyven, Tolnáról és a környékbeli településekről érkezett résztvevő délelőtt és délután egy-egy órás úszóedzésen vesz részt öt csoportban, két oktató és három segítő közreműködésével. A jól úszók számára edzés jellegűek ezek a foglalkozások. A legtöbben azonban a vízbiztonság elsajátítását, a váratlan veszélyhelyzetekre történő helyes reagálást gyakorolják.

– A lényeg, hogy megtanulják a gyerekek, miként tudnak nyugodtak maradni, nem foglalkozni azzal, milyen mély a víz alattuk, csak azzal, hogyan tudnak kikerülni a veszélyes helyzetekből. Hogyan képesek minimum 10-15 métert önállóan megtenni a vízben, vagy addig a felszínen maradni, amíg megérkezik a segítség – magyarázza Lőrincz Bence. Ennek érdekében megtanulják, miként kell „taposni” a vízben, hogyan tudnak hátúszás lábtempóval megtenni legalább néhány métert, miként lehet létra nélkül kimászni a partra vagy egy csónakba. Esetleg, hogy miként kell a víz alá bukva kikerülni egy vízbe lógó ágat.