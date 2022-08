Péntek délelőtt Filóné Ferencz Ibolya a város polgármestere nyitotta meg a Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozás országos fórumát. Nyitóbeszédében elmondta, a világjárvány alatt is megszervezhették volna az országosan ismert fesztivált, azonban nem szerették volna korlátozni a rendezvényeket, így most hosszabb kihagyás után végre ezek nélkül tarthatják meg programjaikat. A mezőgazdaság és állattenyésztés mindig is fontos szerepet töltött be a térségben élők életében, ezért is meghatározó a többnapos rendezvény Bonyhádon.

A két napos fesztivál - melynek fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter - szakmai fórumát megtisztelte jelenlétével Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és dr. Horváth Kálmán főispán is. A szakmai fórumon a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének elnöke Rácz Károly, leköszönő ügyvezetője dr. Füller Imre és az új ügyvezető, Kovács-Mesterházy Zoltán is részt vettek.

Színes előadásokat hallgatott az országos fórum száznál is több résztvevője dr. Juhász Anikótól, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkártól, dr. Bajnok Márta egyetemi docenstől, valamint dr. Abonyi Tamástól, az országos főállatorvos diagnosztikai tanácsadójától. Az előadások a szarvasmarhatartás kihívásaira hívták fel a figyelmet, illetve kínáltak megoldási lehetőségeket, valamint a pályázati, támogatási lehetőségeket mutatták be.