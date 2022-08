A bevételek szempontjából két igen karcsú éven vannak túl a kézművesek, kismesterek. A piacozásból, a vásározásból élnek, a népművészeti piacok és kirakodóvásárok többsége viszont a járvány miatt bezárt, elmaradt.

– Az egyik legjelentősebb bevételi forrásunk volt több mint egy évtizeden keresztül a bécsi adventi vásár – mondja Horváth Tibor tolnai kékfestő –, amit 2020-ban lefújtak, 2021-ben pedig épphogy kipakolhattunk, már jöhettünk is haza. Egy hetet árulhattunk az öt helyett.

Az idei esztendő már lényegesen kedvezőbb. Tavaly és tavalyelőtt egyetlen céljuk volt: a túlélés. Most árusították már a portékáikat Hévízen, Nagynyárádon, és készülnek Bugacra, Bábolnára is. Mint sok más kézműves, Horváthék is elkezdték az interneten való termékforgalmazást. Ami ma még korántsem akkora biznisz, mint a klasszikus vásározás.

Minden rosszban van valami jó: a kényszerszünet alatt dolgoztak, termeltek, feltöltötték a raktárukat. Minden jóban van valami rossz: helyreállt a piac, de mivel minden drágul, az élelmiszer és a rezsi is, kérdés, hogy ki áldoz pénzt ilyen helyzetben kézműves termékekre. A járvány okozta nehézségeket átvészelték, s most itt van a háború okozta infláció.

Mindenesetre a kétszáz éves családi kisvállalkozás – mely Tolna megye egyetlen kékfestő műhelyét működteti – talpon maradt, és folytatja tevékenységét.

Igazán szép dolog a szakmaszeretet, de megélni belőle nemigen lehet

A kézművesség arról szól az utóbbi években, évtizedekben, hogy valamihez professzionális módon kell érteni – szövéshez, hímzéshez, bőrművességhez, fafaragáshoz, fazekassághoz –, de nem lehet vele jelentős jövedelemre szert tenni. Ezért nem vonzóak a kismesterségek a fiatalok számára. Ehhez az alapvető problémához jött most a pandémia okozta stresszhelyzet – nem voltak vásárok, nem volt bevétel –, továbbá a háború következtében meglóduló infláció. A megye népművészeinek, népi iparművészeinek többsége a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület tagja.

A szervezet elnöke Komjáthi Tamásné. Vezetésével jó néhányan felmennek minden évben a legrangosabb hazai seregszemlére, a Mesterségek Ünnepére a budai várba. Ez 2020-ban úgy módosult, hogy a létszámkorlát miatt régiós rendezvényeket tartottak. A dunántúliak a zalaegerszegin vettek részt. Tavaly, 2021-ben normál módon tartották meg. Az idén augusztus 19. és 21. között rendezik meg a kismesterek nagy találkozóját a szokásos fővárosi helyszínen.

A megyénkbeliek egy része azt követően a Szekszárdi Szüreti Napokon is ott lesz szeptemberben. Ezeken a találkozókon arról is szót váltanak majd, hogy mi legyen az árakkal. Mert drágulnak az alapanyagok, és a kézműves termékek jövedelmezősége egyre zsugorodik. Szép dolog a szakmaszeretet, de megélni belőle nem lehet. Nehéz a helyzet. Meg kell találni azt az árszintet, amelyen már nem veszteséges, de még eladható a portéka.