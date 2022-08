Az Angyal-hívó egyesület küldetése egyebek mellett a rászoruló családok, gyermekek megsegítése, esélyegyenlőségük elősegítése, képességeik fejlesztése, a hitre-vallásra való nevelés, a családsegítés. A digitalizáció térnyerése vezetett arra minket, hogy tevékenységünket a virtuális térre is kiterjesszük. A számítógépes játékok a technika fejlődésével lépést tartva óriási piacra tettek szert az elmúlt években.

A kisgyermekeket, a tiniket, a fiatal felnőtteket, sőt az idősebb korosztály egy részét is meghódították. A Szekszárdi Gamer Egyesület szakmai segítségével tervezzük Bonyhádon meghonosítani az e-sportot, szervezett keretek között edzésekkel, versenyekre való fizikai és mentális felkészülésekkel – mondta Ezer-Ferenc Veronika, az Angyal-Hívó Egyesület elnöke.

Dr. Varga István, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Szociális Tanulmányok Tanszékének adjunktusa, aki maga is tagja az Angyal-Hívó Egyesületnek, hozzátette, mivel a digitalizáció egyre inkább meghatározza életünket, ezért célszerű ezt a területet szabályok közé szorítva a fiatalok rendelkezésére bocsátani, hogy ne csak céltalan „kattintgatásból” álljon a napi tevékenységük. Ő hozta tető alá a két szervezet együttműködését is.

A Szekszárdi Gamer Egyesület idén lesz két éves, jelenleg közel nyolcvan taggal működik. Tóth Imre, a szervezet elnöke elmondta, hogy a legfiatalabb korosztályt a 8-12 éves gyermekek képviselik. – Nyári táborokat szerveztünk nekik, és rendszeresen tartunk szakköröket is. Gyakran kitelepülünk sporteseményekre, ahol az adott sport számítógépes változatát bárki kipróbálhatja. Komoly stratégia és csapatszellem szükséges egy-egy játék vagy futam megnyeréséhez.

A két szervezet közös célja az e-sport megismertetése és népszerűsítése Bonyhádon és a környező településeken. (Beküldött kép)

A profi kategóriában már videókat is elemeznek, stratégiát építenek és ügyelnek a fizikai állapotukra is, hiszen csak így lehetnek sikeresek. Mi itt az egyesületben felismerjük a tehetségeket és akár jövőt is tudunk nekik biztosítani, de ha nem is lesz mindenkiből élsportoló, akkor sem keveredik rossz társaságba – tette hozzá Tóth Imre.

A sporton keresztül sok esetben a hátrányosabb helyzetű tehetségek is utat tudtak törni maguknak. Az e-sport is egyre inkább lehetővé teszi ezt. Akiknek nincs otthon internet elérése vagy számítógépe, azok pedig a közösségi terekben tudnak csatlakozni az e-sporthoz, Szekszárdon a Sportcsarnokban, Bonyhádon a tervek szerint az Angyal-hívó Egyesületnél. A két egyesület együttműködése teszi lehetővé, hogy azok is gyakorolhassanak, tanulhassanak, fejlődhessenek, akik alapvetően otthon nem rendelkeznek a szükséges felszerelésekkel.

Az e-sport valószínűleg nem fogja megszüntetni a hagyományos sportot, de a digitális világ terjedésével fel kell készülnünk a további térnyerésére. Úgy tűnik, Tolna megyében, kiváltképp Szekszárdon és Bonyhádon ez a felkészülés már javában tart.