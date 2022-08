Szeptember elsején harminc diák kóstol bele, milyen is a kadétok élete. Ezt megelőzően a diákok lehetőséget kaptak, hogy a tanévkezdés előtt jobban megismerjék egymást, ezzel is segítve a gördülékenyebb beilleszkedést. A három napos tábort Szekszárd-Sötétvölgyben, a Gyermektábor helyszínén szervezték meg számukra. Gyenes Alexandra törzsőrmester elmondta, a gyerekek nem ismerték egymást, egy részük pedig kollégista is lesz, ezért ez a három nap nagyon hasznos, és plusz lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy megalapozzák az osztályközösséget.

– Szigorú napirendünk van. Az első és legfontosabb, hogy itt nincs térerő és mobilozás, alapjában véve is szigorúbbak a körülmények. Minden reggel fél hétkor van ébresztő, aztán hét órától reggeli torna, majd reggeli. Ezután minden nap más-más feladatokkal ismerkedtek a diákok. Hétfőn egészségügyi, valamint harcászati és önvédelmi ismeretekkel gazdagították tudásukat. Kedden a reggeli torna és a reggeli után ismét harcászattal foglalkoztak, majd délután Kakasdra teljesítettek menetgyakorlatot, este szalonnasütéssel zárták a napot, itt kötetlenebbül tudtak beszélgetni a kis újoncok.