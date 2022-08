Az energiaárak növekedése nem csak a templomokat érinti. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában iskolák, óvodák és plébániák is vannak. Az áremelkedések miatt biztosan nő a fenntartási költség, így fontos kérdés, hogyan tudják ezt valamennyire visszafogni.

– A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő intézmények esetében – hasonlóan az ország állami, önkormányzati és egyéb fenntartású intézményeihez – nagy gondot jelent a rezsiköltség jelentős növekedése – írta válaszában az egyházmegye sajtóosztálya. Továbbá az Egyházmegyei Hivatal – a lehetőségekhez képest - olyan műszaki megoldásokat keres, melyek az energiafelhasználás szempontjából megtakarítást jelentenek.

Átfogó koncepcióval még nem tudnak szolgálni, hiszen az egyes intézmények teljesen eltérő módon fűtik az épületeiket. Van, ahol gáz-, van ahol távfűtés van, de van, ahol még hagyományos fafűtés található. Az épületek egy részénél az utóbbi években sikerült energetikai korszerűsítést megvalósítani, de sajnos általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi helyzetben rendkívül nagymértékben nőnek meg az egyházi intézmények kiadásai.

Továbbá azt is megtudtuk, hogy az egyházmegye területén lévő templomok, illetve ingatlanok működtetése az azokat fenntartó plébániák gazdálkodási feladata. A templomok többségében a fűtés – ahol egyáltalán ki van építve – időszakos jelleggel, mégpedig jellemzően elektromos padfűtéssel megoldott. De jelen helyzetben át kell gondolni akár a kisebb megtakarítást eredményező templomi díszkivilágítás időtartamát is, ideértve a székesegyházét is – tudtuk meg az egyházmegye sajtóosztályától.