A polgármestertől megtudtuk, vendégeik az erdélyi testvértelepülésről, Marosszentannáról már csütörtökön megérkeztek, ez a nap az újbóli találkozás örömének jegyében telt.

A Györkönyi Falu és Nemzetiségi Napok hivatalos programja pénteken kezdődött a szokásos kiállítás megnyitójával, ahol idén a régi sváb háztartás elevenítették fel korabeli eszközökkel, edényekkel és tárgyakkal. Az első este egy party zenekar játszott első sorban a fiatalabbaknak. A szombat focikupával indult a sportpályán, majd egymást követték az események. A főzőversenyen hagyományos györkönyi receptek alapján különböző fogásokat, sváb gombóclevest, helyi vegyespörköltet, házi nyújtott rétest készítettek.

Fotó: Braun Zoltán

A szombati napot kézműves vásár és bortúra is színesítette. Utóbbin, amelyre a vártnál többen is érkeztek, a meghirdetett egy zenekarral ellentétben kettő csapat is kísérte a bortúrázókat, amelyet bábelőadás és koncert követett. Este hagyományos sváb bállal zárult a nap, ahol a györkönyiek és vendégeik hajnalig mulattak.

Vasárnap az istentiszteletet követően egy közös ebédet követően elbúcsúztatták a testvértelepülésről érkezett küldötteket, majd a többnapos eseményt helyi és környékbeli nemzetiségi csoportok folklórműsorával zárták, amelyhez a Medinai Tamburazenekar szolgáltatta a zenét.