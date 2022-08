Pincefalu Fesztivál - a bölcskei bor és grill ételek napja címmel szombat délután három órakor rendezvény kezdődött Bölcskén, a Béke téren. Botosné Verba Ágnes szervező lapunknak elmondta, hogy immár hatodik alkalommal rendezték meg az eseményt, amelyet a kezdetek óta az vezérel, hogy a fiataloknak is legyen egy olyan fesztiváljuk, ami teljes egészében róluk szól. Két helyszínen is található borsátorban kóstolópohár bemutatásával kitűnő bölcskei borokat is lehet kóstolni a Borbarát Klub jóvoltából.

– A bölcskei borok különlegesen gyümölcsös borok. A bölcskeiek díjnyertes borászok, akik az idei Siller fesztiválon is bizonyítottak, hiszen borukkal első helyezettek lettek (A legjobb országos sillerért járó elismerést Keresztes Vince kapta Bölcskéről, a szerk.), ezen kívül számos más rangos borversenyen is nyertek már. A Pincefalu Fesztiválon legalább harmincféle borral várják az érdeklődőket – tette hozzá.

Díjnyertes bölcskei borokkal koccinthatnak a fesztivál vendégei (illusztráció, MW)

A fesztiválon Grillkirályt is avatnak majd: közel húsz csapat nevezett a grillételek versenyére, vitték az alapanyagot, a felszerelést, és ételeikkel igyekeznek minél jobban elkápráztatni a zsűrit, amely tagjai a Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola szakoktatói. A győztesek hasznos ajándékokat kapnak majd, és belépőjegyet a bölcskei moziba, amelyet Magyarország utolsó falusi mozijaként tartanak számon.

Két színpad előtt várják a közönséget Bölcskén, a Béke tér két oldalán este hat órától. A könnyűzenei színpadon az Electric Soul, a Berek Brothers zenekar, a Humen Brass Band, az Origamies tagjai adnak koncertet, majd Dj Geeko szórakoztatja tovább a közönséget. A Népzenei színpadon pedig a Medinai Tambura Zenekar és a Bogyiszlói Zenekar lép fel, valamint a Paksi Siller Nótakör.

– A rendezvényünkkel azt szeretnénk elérni, hogy egyre nagyobb körben váljon ismertté a bölcskei bor, a bölcskei pincefalu, és hogy jól érezzék magukat azok, akik idetévednek – tette hozzá Botosné Verba Ágnes szervező.