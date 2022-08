Szekeres Panna a nagy elődök nyomdokaiba lépett. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium májusban végzett tanulója, gyakorlatilag már reménybeli egyetemistaként, egy utolsó verseny erejéig tovább öregbítette egykori középiskolájának hírnevét. A diák ugyanis még az Alma Mater színeit képviselve vett részt a nemrég megrendezett Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián. A megmérettetésen bravúrosan szerepelt, ezt igazolja a számára megítélt bronz érem.

A tudáspróba különlegességét az adta, hogy jóllehet Párizs központtal bonyolították le a rendezők, a versenyzők a járványveszély miatt hazai környezetben, online módon bizonyíthatták tudásukat. Szekeres Panna a négytagú magyar válogatott tagjaként – tegyük hozzá: egyetlen Tolna megyei tagjaként –, társaival együtt, Pécsi Tudományegyetemen oldotta meg a francia fővárosból érkezett feladatokat.

– Valóban négyen voltunk a magyar csapatban, de maga a verseny egyénileg és angol nyelven zajlott – pontosított Panna. – Három részből állt, volt írásbeli része, bizonyítanunk kellett kreativitásunkat és teszt kérdés sort is kitöltöttünk. Érzékeltetve a feladatok jellegét, közülük egyet hadd említsek: a szervezők arra is kíváncsiak voltak, hogy miként fejlesztenénk egy vizes élőhelyet úgy, hogy azt fenntarthatósága mellett állítsuk a turizmus szolgálatába. Tehát nem elsősorban a lexikális tudáson volt a hangsúly, hanem a földrajzi ismeretek átfogó, alkotó jellegű rendszerbe foglalásán. Ráadásul úgy, hogy ez a rendszer lehetőleg válaszokkal szolgáljon a való életben felmerülő kérdésekre is.

Panna bízott a jó eredményben, már csak azért is, mert kiváló felkészítőkre támaszkodhatott. Rengeteget segített Gruber László, a gimnázium földrajz-történelem szakos, világutazó tanára, Stein Ármin, a korábbi földrajzi diákolimpiákról bronz és ezüst minősítéssel hazatérő, a személyes tapasztalatokat is megosztó, volt petőfis diák, valamint nyelvi téren Túri Krisztina angol szakos tanár. Feltétlenül említést érdemel,

hogy a csapat összességében is remekül teljesített, a négyesfogat két bronzzal és két ezüsttel bizonyította magas szintű tudását.

Ha valaki ezek után azt gondolná, egyébként nem csekély alappal, hogy a bonyhádi fiatal idővel a földrajztudományok doktora kívánna lenni, nos, az téved. Szekeres Panna időközben az egyetemi ponthatárok ismeretében már nyugtázhatta, hogy felsőfokú tanulmányait szeptembertől Budapesten, a Corvinus Egyetemen kezdheti meg, nemzetközi tanulmányok szakon. Bár, ami azt illeti, például az országok közötti kapcsolatok áttekintésekor, nagyon jó hasznát veheti földrajzi tudásának.

– Miután Panna a nemzeti válogatott tagja lett, továbbfolytattuk a készülést – tekintett vissza Gruber László. – Túri Krisztina, Stein Ármin és jómagam mellett a Pécsi Tudományegyetem szerepet vállalt a közös munkából egy szakmai tábor erejéig. A végeredmény már ismert, elmondhatom, hogy a száztizenhat éves bonyhádi gimnázium története egy újabb, szép fejezettel bővült. De ez a teljesítmény túlmutat iskolánk falain. Hiszen nemcsak a gimnázium, hanem Bonyhád és az egész megye számára dicsőség, hogy Szekeres Panna révén földrajz diákolimpiai bronzérmesünk van.

Moszkvában és Pekingben tették le névjegyüket az elődök

Szekeres Panna tisztában volt azzal a várakozással, ami személyét övezte a Párizsból szervezett verseny alkalmával. Ugyanis a megyében már két nagy földrajzos előd is kitaposta azt az utat, melyen most neki kellett végigmennie. Annak idején beszámoltunk arról, hogy a Völgység Talentuma Díjjal ugyancsak kitüntetett Stein Ármin „a Moszkvához közel fekvő Tverben megrendezett nemzetközi diákolimpián 2015 nyarán a magyar csapat legjobbjaként ezüstérmet szerzett.” Egy évvel később, 2016-ban pedig megírtuk, hogy „47 ország négy-négy diákja mérte össze földrajzi tudását Pekingben a Nemzetközi Földrajzi Olimpián. A magyar csapatból Stein Ármin Krisztián, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja kiemelt bronzéremmel térhetett haza.” Ugyanitt ezüstérmet szerzett Csontos Gábor. „A szekszárdi Garay János Gimnázium 12. a osztályos tanulója az intézmény történetének eddigi legjobb eredményét érte el.”