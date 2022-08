Szőke Gergő, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy mint minden évben, idén is sok diák dolgozik a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdőben.

– Idén is alkalmazunk diákokat a strand területén, ahogy minden évben. A fürdő nagyon népszerű, idén már több mint negyvenezer látogatót fogadtunk, ami azt jelenti, hogy a napi látogatottság átlagban nyolcszáz és ezeregyszáz fő között alakult. A megfelelő biztonság érdekében minden medence mellé és a csúszdatoronyba is szükség van felügyelőkre, amit a diákmunkások segítségével oldunk meg. A szekszárdi strand három műszakban működik, ahol műszakonként hét-tíz fő diákot foglalkoztattunk. Tehát nyaranta húsz-harminc diák fordul meg nálunk átlagosan – tájékoztatta lapunkat az ügyvezető igazgató.

Szőke Gergő azt is elmondta, a strandon sokan vannak, akik már a korábbi években is dolgoztak medenceőrként. Ők amennyiben betöltötték a tizennyolcadik életévüket, egy rövid képzés után úszómesterként is visszatérhetnek, és így akár egy műszakot is elvihetnek. Rossz idő esetén a kertészkedést, gazolást, de akár a karbantartási munkák egy részét is elvégzik. A diákok az szja-mentességnek köszönhetően egy hónapban akár több mint nettó kétszázezer forintot is megkereshetnek. Adminisztratív munkakörre egyetemi hallgatókat is fogadott a sportközpont. A nyári diákmunkaprogram keretében összesen tizenöt főt foglalkoztattak.