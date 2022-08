Az OMSZ által kiadott elsőfokú figyelmeztető jelzés szerint felhőszakadások várhatók Tolnában. Mint írták, intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert t meghaladó csapadék hullhat. A meteorológiai szolgálat ezen túlmenően egy másodfokú figyelmeztető jelzést is kiadott a megye területére a várható zivatarok miatt. A tájékoztatás szerint hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A meteorológiai szolgálat nem csak a megye, az ország teljes területére adott ki első- és másodfokú figyelmeztető jelzéseket szombatra.

Ám a várható viharos időjárás nem csak az államalapítás ünnepére tervezett szabadtéri programokat hiúsíthatja meg. Az előrejelzés alapján a pénteki – szabadtéri – programokat is érdemes lehet áttervezni. Ugyanis a fenti két figyelmeztető jelzést péntekre is kiadták Tolna megye és az ország nagyobb területére.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére augusztus 19. péntek éjfélig

Pénteken nyugat felől heves zivatarok

Pénteken egy hidegfront közelíti meg térségünket, amelynek előoldalán a délután folyamán, jelentős bizonytalanság mellett szórványosan már megjelenhetnek heves zivatarcellák, főként a Dunántúlon. A zivatarokhoz lokálisan szélroham (~ 90-110 km/h), jégeső (2-4 cm jégátmérő) és intenzív csapadékhullás (15-25 mm) is társulhat. Ezt követően, este a hidegfront érkeztével a zivatarok várhatóan rendszerbe szerveződnek, így a fent említett kísérőjelenségek a Dunántúlon és az ország középső, észak-déli sávjában már kiterjedtebben is előfordulhatnak. Ennek következtében (alacsony valószínűséggel) a piros riasztási fokozat kiadása sem zárható ki. Az éjszaka folyamán várhatóan egyre inkább a felhőszakadás (25-35 mm-t meghaladó csapadék) lehet a legfőbb veszélyforrás, de lokálisan továbbra is előfordulhat szélvihar és jégeső.

Hőség

Szerdán a nyugati és az északkeleti megyékben 25 fok felett, másutt az országban 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Pénteken nyugat felől ugyan mérséklődni kezd a hőség, de még továbbra is nagy területen fordulhat elő 27, míg az Alföld délkeleti területein 29 fok körüli napi átlaghőmérséklet.

Országos Meteorológiai Szolgálat – 2022.08.18.

