A verseny rendezési jogát Dúzs önkormányzata nyerte el, ez a falu hívta meg a verseny résztvevőit. A zsűri a februárban készített szalámikat bírálta el. Első helyezett lett a német nemzetiségi önkormányzat, második helyen a hőgyészi önkormányzat, a harmadikon a dúzsi önkormányzat végzett. A többi résztvevő emléklapot kapott.

A jelenlévők a stifolderek kóstolása mellett az aznap készült káposztás kolbászt illetve egyéb finomságokat is megízlelhettek. Máté Szabolcs hőgyészi polgármester megköszönte a szíves vendéglátást és a házias ízeket. Februárban ismét Hőgyészen tartják a versenyt, addig lehet gyűjteni a legjobb kolbász- illetve stifolder receptúrákat, tette hozzá.

A Hőgyészen zajló munkálatokkal kapcsolatban is ejtett néhány szót a településvezető. Eszerint végeztek az új eperültetvény becsövezésével, így az aszályos időszakban is tudják öntözni az epret, és a terület fóliázása is megtörtént. A diákmunkások lefestették a központban található padokat, valamint a három kis buszmegállót, amelyek az Ady Endre utca, a Fő utca, a Gázcseretelep területén találhatók.

A focipálya melletti játszótér felújítása elkezdődött, a játékok alatti részeken elterítették a homokot, a munkálatok pedig még tovább folytatódnak. A focipálya füvét ismét levágták, így a július végi "Jótékonysági autós & családi nap” látogatóit méltóképp fogadhatták. Végéhez ért a „tökszezon”, a betakarított termést legyalulták, és azt a gyermekélelmezésben használják fel.