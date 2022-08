Az ügyben megkerestük Medina jegyzőjét, dr. Herczig Hajnalkát és Vén Attila polgármestert. A település jegyzője elmondta, hogy a község önkormányzata 2021. év eleje óta folyamatosan kapcsolatban van a környezetvédelmi hatósággal (Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya) a Medina határában működő sertéstelep okozta bűzhatás miatt.

Az önkormányzati és a lakossági bejelentések következtében több ellenőrzést is tartott a környezetvédelmi hatóság 2021. év folyamán, melynek eredményeképpen a medinai sertéstelep üzemeltetőjét arra kötelezte, hogy a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelését szüntesse meg, illetve dolgozzon ki intézkedési tervet ennek érdekében. Az üzemeltető a határozatban foglalt határidőn túl, de eleget tett az előírt kötelezettségnek. Ezzel párhuzamosan megtörtént a sertéstelep környezeti hatásainak megvizsgálása is.

A hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a telep üzemeltetője a tevékenység megkezdése előtt nem nyújtott be előzetes vizsgálat iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál, és szennyezőanyag-elhelyezési engedéllyel sem rendelkezik. A hatósági ellenőrzés során tapasztalt jogsértések miatt a környezetvédelmi hatóság hatósági eljárást indított, és az üzemeltetőt az eljárást lezáró határozatában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte.

Az üzemeltető a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot elvégezte, amelyre tekintettel 2022. július 25. napján környezetvédelmi működési engedélyt kapott, ugyanakkor a vízvédelmi hatóság előírta az üzemeltetőnek a szennyező anyag elhelyezési engedély iránti kérelem benyújtását. A kérelem benyújtásának határideje a környezetvédelmi működési engedély véglegessé válását követő kilencvenedik nap, amely határidő még nem telt le.

A hatósági intézkedések ellenére a sertéstelepről továbbra is elviselhetetlen bűz árad, amelyre tekintettel júliusban a Környezetvédelmi Hatóság felé jelezte ezt Medina Község Önkormányzata, emellett lakossági bejelentések is történtek a hatóság felé.

– A fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság szankció kiszabására irányuló hatósági eljárást indított, mely eljárás jelenleg is folyamatban van – tette hozzá a jegyző. Vén Attila polgármester elmondta, ő maga is a disznótelep közelében lakik. – Rettenetesen kellemetlen ez a bűz, se ruhát teregetni nem lehet, se vendégeket hívni, se kiülni a teraszra egy kora esti beszélgetésre – mondta a polgármester. – A környékbeliek mindennapjait is megkeseríti az állandó bűz, lassan élhetetlen lesz a település ezen része.

Megkerestük a disznótelep tulajdonosát is az ügyben. Petkes András telefonon elmondta, szerinte nincs büdös a telepen és annak környezetében sem. Minden engedélye megvan, és szabályszerűen üzemelteti a sertéstelepet. – A telep külterületen van és minden kiszabott szankciónak eleget tettem – mondta.

– Elvégeztem egy olyan beruházást is, amely a kétezer fölötti sertésállományra vonatkozik, pedig nekem maximum ezerhétszáz sertésem van. Az állatok rendezett körülmények között, tiszta környezetben élnek – tette hozzá a telep tulajdonosa, aki nem érti, miért adott ki a hatóság működési és sertés telepítési engedélyt, ha ez valóban ilyen komoly gondot okoz a környéken.