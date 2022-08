A folytatást fesztiváli hangulat jellemezte. Erről a díjmentesen látogatható számos színes és szó szerint ízes program is gondoskodott – hiszen például főző verseny is szerepelt a listán. A közönség Ihos József humoros előadásának, Bartha György szintetizátor zenéjének, a pálfai, nagydorogi és györkönyi táncos csoportok fellépésének, Szávolovics Gabriella retro slágereinek, a Blues Travel Band könnyűzenei együttes műsorának, majd a délután fénypontjaként az Irigy Hónaljmirigy koncertjének tapsolhatott. Emellett bemutatókat tartott a rendőrség, a NAV és a katasztrófavédelem. Képviseltette magát a Toborzó Iroda, lehetőség nyílt vércukor és vérnyomás mérésre is. A legkisebbeket Lufi Bohóc mellett számos kézműves program, arcfestés, csillám tetoválás, habparti és légvár várta. Az erős, ügyes és szép vállalkozó kedvű személyek pedig légpuska lövészetben, sörivásban, erős emberek vetélkedőjén és férfi láb szépségversenyen egyaránt bizonyíthattak.

– Mások véleményével is megegyezően jelenthetem ki, hogy az eddigi legsikeresebb megyei polgárőr találkozónak lehettünk részesei – értékelte a rendezvényt a zárás, a versenyek eredményhirdetése előtti pillanatokban Széles János. – Több mint ezer résztvevő fogadta el meghívásunkat, mindenki remekül érezte magát és ilyen körülmények között látványosan bizonyíthattuk a polgárőrök erős összetartását.