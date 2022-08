A tavalyi év folyamán a település főútja mellett teljesen megújult a medinai Sió híd is. Vén Attila, Medina polgármestere megkeresésünkre elmondta, pályázati forrásokból tudják finanszírozni a jelenleg is zajló útfelújításokat. Belügyminisztériumi támogatásból újul meg a Szabadság utca. A Köztársaság, valamint a Dajmanich utcák a Magyar Falu programban nyert pénzből kapnak új formát. További három utca, a Zrínyi, az Arany és a Csokonai utcák megújulásának kérdése még függő, ugyanis a Top plusz pályázat eredménye még nem érkezett meg.

A Magyar Falu programban nyert pénzből a település gazdagabb lett egy fűnyíró traktorral, valamint két damilos fűnyíróval is és a tanyagondnoki busz érkezését is már nagyon várják. Szintén külső forrásból a temető két urnafallal bővül, falanként huszonnyolc urnás férőhellyel. A sor még nem ért véget, a legkisebbek is örülhetnek, hiszen a játszótér mintegy hat millió forint értékben egy hatalmas hajót kap majd.