Két és fél évvel a koronavírus hazai megjelenése óta ma már bátran kijelenthetjük, nincs olyan szegmense az életünknek, amire ne hatott volna a pandémia időszaka. Hirtelen sok szabadideje lett az embereknek, és családok százai döntöttek két éve úgy, hogy kutyával vagy egyéb állattal bővítik a családot.

Igen ám, de nemcsak a munkahelyek és az üzletek voltak zárva, hanem a kutyasulik is, a trénerek maximum egyéni órák keretében tudtak foglalkozni az újdonsült gazdikkal, de csoportos órákra nem sok esély volt. Ebből fakadóan rengeteg olyan családi kutya van, melyek nem kaptak megfelelő szocializációt, valamint a gazdik nem a számukra és az életvitelüknek megfelelő fajtát választották.

Akik pedig az örökbefogadás mellett döntöttek, sok esetben nem tudtak megbirkózni a kutyus korábbi esetleges viselkedés problémájával. Most nyakunkon a válság, egyre nagyobb a létbizonytalanság, úton-útfélen azt látom, ismét tele vannak a menhelyek, rengeteg a kidobott állat. „A magyar állatvédelmi törvény 1998 óta folyamatosan tökéletesedik és joggal mondhatjuk, példaértékű Európában. A törvény biztosítja a szükséges jogi hátteret, de meggyőződésem, hogy szemléletformálás és oktatás nélkül valós eredmények nem érhetők el.”- olvasható a gazdijogsi.hu webodalon Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos ajánlásában.

Gondoljunk bele, hány udvaron él kutya láncon. Mert azt hisszük, az a jó, hiszen akkor nem piszkítja össze a kertet, nem tapossa le a virágokat, és nem ugatja meg a postást a kapuban. De azt tudjuk, hogy mindeközben a kutya hogyan érzi magát? A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjával együttműködve 2021-ben létrehozta a Gazdijogsi tananyagot. Ez egy nyolc fejezetből álló tananyag, választhatunk jelenléti képzés és online tanulási lehetőségek közül is. A tananyagok elolvasása után pedig egy tesztet tölthetünk ki, melyet ha legalább hatvanöt százalékon teljesítünk, bizonyítványt kapunk Gazdijogsinkról. Éppen ezért, akik még kutyavásárlás vagy örökbefogadás előtt állnak, mindenképpen olvassák el legalább az interneten található nyolc fejezetet. A menhelyek és a tenyésztők is nagyon értékelik, ha nem teljesen tudatlanul érkezünk kutyanézőbe.

A Medina Bérci kennelben szálkás szőrű tacskókat tenyészt S. Péter. - Amikor kölykök iránt érdeklődnek, az első pár mondatból azonnal kiderül, mennyire van képben a fajtával és annak igényeivel. A kennelemben aktív vadászkutyaként élnek a kutyák, de kiállításokon is nagyon szép eredményeket érnek el. Volt már olyan érdeklődő, akinek nem adtam kölyköt, mert úgy éreztem, nem tudja vállalni a tacskóval járó feladatokat. Ez nem azt jelenti, hogy csak vadászoknak adok kiskutyát, családi kedvencnek is alkalmasak, de nem szabad elfeledni, mire tenyésztették ki ezt a viszonylag kicsi, de annál mokányabb és keményebb fajtát.

Az ebtartás rengeteg örömöt kínál, ugyanakkor lemondással és áldozattal is jár. Ha erre nem vagyunk képesek, ismerjük be – nem szégyen ez –, és inkább ne vegyünk magunkhoz – mondta lapunknak a tenyésztő, aki munkavizsga bíróként más szemszögből is ismeri a fajta adottságait. Menyhárt Krisztina húsz éve tenyészt pumikat a Kondacsipkedő kennelben és elképesztő tapasztalata van a fajtával.

Elmondása szerint az emberek nagy része nem tudja, mivel áll szemben, amikor egy pumit akar választani maga mellé. - Elsőre azt látják, milyen cuki szőre és füle van, és milyen mókás a külseje. Sokat beszélgetek a gazdijelöltekkel. Nem vizsgáztatom vagy számonkérem, inkább arra vagyok kíváncsi, valóban felkészültek-e a pumival való életre. Ez a terelőkutya nagyon intelligens, de nem megfelelő kezekben rossz vége is lehet a dolognak.

A társállatra szánt idő mellett fontos az anyagi faktor is. A jó minőségű kutyatáp, élősködők elleni védelem, az alapfelszerelés és az éves kötelező oltások mellett készüljünk fel arra is, hogy bármikor történhet egy baleset vagy egy fertőzésből fakadó betegség, melyet kezeltetni kell. Így hát, aki még nem tette, az ne habozzon, Gazdijogsira fel!