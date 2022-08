Nemcsak az amazonasi esőerdőben, avagy a kongói ősvadonban lehet eltévedni, hanem a megyeszékhely szomszédságában található Sötétvölgyben is. Ezt példázza a portálunk által nemrég közölt eset, melynek szereplői a kiutat némi bolyongás után csak rendőri segítséggel találták meg.

Miként lehet elkerülni az ilyen helyzeteket, miként készüljünk egy kirándulásra, illetve mit tegyünk, ha eltévedünk a rengetegben? Két profi erdőjáró szakembertől kértünk javaslatokat.

– Mindenhol el lehet tévedni, ha nem ismerjük a helyszínt, ha letérünk az útról és nincs nálunk térkép és tájoló –mondta Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke. – Ha nem találjuk a kivezető utat, akkor először is célszerű felidézni magunkban, hogy hol is hagytuk magunk mögött az erdei ösvényt. Ha nem sikerül visszatérni és még jobban elkeveredünk, akkor sokat segíthet a térkép és az iránytű, amennyiben tisztában vagyunk használatukkal. Ha a térképen nem is sikerül eligazodni, az iránytűre tekintve legalább annyit tudhatunk, hogy melyik égtáj felé haladunk.

A lényeg az, hogy mindenképp találjunk rá valamilyen csapásra, útra, mert az biztosan vezet valahová. A kirándulásra mindig vigyünk magukkal ivóvizet. Az is hasznos, ha a gyors energia utánpótlást biztosító szőlőcukor is van nálunk. A tűző nap ellen védekezzünk napellenzős sapkával, avagy karimás kalappal. Ez a fejfedő a kullancsokat is távol tarthatja. A gyógyszertárban beszerezhető számos olyan készítmény, mely hatékony rovarcsípések esetén, ezen termékek közül is érdemes legalább eggyel felszerelkeznünk. Ha minden visszatalálási lehetőséget kimerítettünk, akkor még mindig ott van a mobiltelefon, bár az erdőben nincs mindenütt térerő. Így tehát meg kell keresni az alkalmas helyet és akkor működik a gépezetünk, mely egyébként már a helyünket mutató térkép alkalmazással is rendelkezik.

A kis patak biztos útmutatást ad

Tóth István Zsolt nyugdíjas természetvédelmi őr gyakran barangolt olyan kiterjedt erdős területeken, melyek a laikus számára kijárat nélküli, félelmetes labirintusnak tűnhetnek.

– Ha valaki nem találja a kiutat az erdőből, az könnyen pánikba eshet – mutatott rá. – A két gyermekével együtt bajba került anyuka szerencsére nappal, és nem az esti órákban, a sötétben tévedt el. Ha esetleg kétségbe is esett, azért csak erőt vett magán és ezt így is kell tenni. Hiszen megtalálta a legjobb megoldást, azaz a telefonálást. Ha nincs nálunk mobil, avagy ha lemerül, akkor tegyük azt, amit a filmekben is láthatunk: ha egy patakra lelünk, akkor kövessük a folyásirányt. Így előbb-utóbb biztos, hogy lakott területre érünk. Ha egy völgybe érkezünk, akkor ott menjünk tovább. Az ide-oda csapongás csak ront a helyzetünkön. Tehát én azt javaslom, hogy ha semmilyen eszközünk sincs, akkor legalább haladjunk következetesen egy patak mellett vagy egy mégoly kicsiny ösvényen.