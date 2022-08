A mustgáz okozta veszélyről beszélt itt tegnap a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei vezetője is. Bevezetőként levetítettek egy néhány perces filmet, amit Pakson készítettek a Sárgödör tér egyik pincéjénél. Ebben szerencsére csak imitálták azt a tragikus eseményt, mikor egy fiatalember a pincében, a gyors segítség ellenére a mustgáz miatt vesztette életét.

Ezt követően a tájékoztatót a házigazda azzal kezdte, hogy a tavaszi jégverés és a mostani aszály után borzalmas lenne, ha ráadásul még ilyen értelmetlen emberhalál is sújtaná a borászokat. Elmondta, a feldolgozójából, mikor erjed a bor, hat ventilátor fújja folyton a keletkező gázt, s reggelenként, miután egy hetedik hatalmas géppel is szinte kisöprik a gázt a pincéből, még mindig, alacsonyan tartva meggyújtják az esetleges veszélyt jelző gyertyát.

Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke szerint főleg a kisebb pincészetek gazdáinak, kezdő vagy hobbiszinten borászkodóknak figyelmét fontos felhívni, a mustgáz a levegőnél nehezebb, s így a pincék alsó részét megtöltő szén-dioxid jelentette veszély is nagy. Említette, nem csak a szőlőből készülő, hanem a gyümölcsborok erjedésekor is keletkezik ez a színtelen, szagtalan, észrevétlenül gyilkoló gáz. Így ez még akár lakásokban is okozhat tragédiát.

Sajtótájékoztató Várdombon (A szerző felvétele)



Külön felhívta a figyelmet arra, hogy azért, mert az oxigént kiszorító szén-dioxid a padlótól felfelé tölti meg a légteret, különösen a kisgyerekeket kell óvni, hisz ők alacsonyabbak, s hamarabb kerülnek az életveszélyes zónába. Az ördög nem alszik, mondta az Országos Mentőszolgálat Szekszárdi Mentőállomását vezető Kis-Nagy Gyula, kifejtve, hogy bár a prevenciónak köszönhetően csökkent a mustgáz-mérgezések száma, bármikor előfordulhat baleset.

Ez számukra is komoly kihívást jelent, mert ők nem rendelkeznek légzőkészülékkel, vagyis csak akkor kezdhetnek küzdeni a szerencsétlenül járt ember életéért, ha a tűzoltók az eszméletlen embert már kihozták a pincéből. Felhívta a figyelmet egy, a munkájukat hátráltató körülményre is. Mégpedig arra, hogy a pincék legtöbbje nem utca, házszám szerint megjelölt helyen van, emiatt gyakran nehéz odatalálni. Ezért hasznos, ha vannak, akik az úton eléjük szaladnak, s a szőlőhegyen tájékoztatják, a helyszínre irányítják a mentőautót.

Dr. Balázs Gábor dandártábornok, a Katasztrófavédelem Tolna megyei igazgatója is megerősítette, a kisebb pincészetekben fokozott a veszély, ahol nincs kiépített szellőztetés. Ezért ott különösen fontos a néhány ezer forintért beszerezhető, a széndioxid keletkezésekor riasztó készülék. De ilyenkor is fontos a botra tűzött, térdmagasságban tartott égő gyertya, aminek lángja annak kialvása jelzi, ha esetleg a mustgáz kiszorította az oxigént.

Felhívta a figyelmet arra is: fontos, hogy mások, a családtagok vagy szomszédok tudjanak róla, ha valaki a pincébe megy. Ha időben nem ér vissza, így riaszthatják időben a tűzoltókat, mentőket. Mert ilyenkor a gyorsaság hallatlanul fontos. Elmondta azt is, ilyenkor veszélyes, ha maguk kezdik a mentést, mert megfelelő légzőkészülék nélkül ők is könnyen halálos veszélybe kerülnek. A figyelmeztetésnek s a jelzőkészülékeknek is tulajdonítható, hogy tavaly Tolna megyében a mustgáz nem okozott halált, s bíznak abban, hogy ez így lesz ezen az őszön is – zárta mondandóját az igazgató.