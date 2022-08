A programsorozat szentmisével kezdődik a Barátok templomában, 9 órakor. Az itt összegyűltek és az érdeklődők ezután a Templom utcai Szent István-szoborhoz vonulnak, ahol az ünnepi műsort tartják a IV. Béla Cserkészcsapat közreműködésével és megáldják az új kenyeret.

A fesztivál helyszínén – a Duna-hídtól északra, a parkban – korán kezdődnek az események. Mindenek előtt a halászléfőző fesztivállal, amely idén ismét verseny lesz, méghozzá pénzdíjas. Az elkészült ételremekek zsűrizés utáni eredményhirdetését 13 órakor tartják. A gyerekprogramok kora délelőtt kezdődnek, az ingyenes ugrálóvárat egészen sötétedésig használhatják a fiatalok, akiknek az íjászkodás is jó programot nyújt. A népszerű habpartit a Dunaföldvári ÖTE biztosítja. A felnőtteknek motorcsónakázásra is lehetőségük nyílik, de természetesen a vidámpark és a vásári árusok is kitelepülnek erre a napra.

Változatos lesz a zenei kínálat is. A színpadi programsort 15 órától a Zsigec musicalcsoport nyitja, őket a korábbi X-Faktor győztese, Manuel követi 16 órakor. A 25 éves Löfan mazsorettegyüttes műsorát 16.30-tól láthatják az érdeklődők, akik ezt követően már Korda György és Balázs Klári slágereit énekelhetik együtt a házaspárral. A Reptér című slágert valóságos repülők követik majd, amelyek 17.45-től tartanak légi bemutatót a Duna felett. A színpadon 18 órától a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivál klarinét-együttese muzsikál majd, 19 órától pedig az Első Emelet együttes szórakoztatja a dunaföldvári közönséget, akik a koncert után DJ Fekete Gábor nosztalgia party-ján bulizhatnak.

Fafkáné Simon Ildikó, a szervező Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár munkatársa lapunk kérdésére elmondta, bíznak benne, hogy az időjárás lehetővé teszi, hogy az augusztus 20-i programok mindegyikét megtarthassák. „Nincs B-terv, a programokat nem tudjuk a fesztivál helyszínéről elköltöztetni. Amennyiben az időjárás viharosra fordulna, közösségi csatornánkon tájékoztatjuk a közönséget a változásokról.”