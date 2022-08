A közösségi építkezésekben az a legjobb, hogy a gyerekek itt helyben élőben kommunikálnak egymással, és kölcsönösen segítik egymás munkáját. Így észrevétlenül fejlődik bennük a csapatszellem és az összetartás- tette hozzá az önkéntes táborvezető. A különféle méretű kockák és alakzatok fejlesztik a gyermekek térlátását és logikáját is. Ennél a játéknál fontos kiemelni, hogy a nyolcvanas éveket idéző grafika ellenére rendkívül élvezetes látványt nyújt a virtuális világ, és ugyan itt is van negatív szereplő, aki akadályozza az építkezéseket, korántsem olyan félelmetes, mint egy realisztikus grafikájú játékban.

Épp úgy, mint az életben, itt is meg kell küzdeni a problémákkal, hogy elérjük a célunkat. A játéknak ugyanis van túlélő és kreatív módja. A kreatív világban minden a rendelkezésünkre áll, ám a túlélő módban olyan alapvető dolgokra is gondolnunk kell, mint a táplálkozás. Ezen felül a nyersanyagot is maguknak kell megszerezni. A gyerekek mindkét üzemmódot nagyon szeretik, feltalálják magukat benne. A táborvezető kiemelte, óránként tíz-tizenöt perces szünetet tartanak a gyerekeknek.

A cél nem az, hogy egész nap a monitor előtt üljenek és azt nyomogassák, hanem hogy mindezt kontrollált körülmények között tegyék, rendszeres szünetekkel, amikor megosztják egymással a tapasztalataikat, és már előre is terveznek. Az egyik hét éves résztvevő Bogyiszlóról érkezett, és nagyon szeret építeni.

- Most egy föld alatti házat építettem, van benne hálószoba, ágy, szekrény és mivel a föld alatt vagyunk, kell lámpa is, hogy lássak odabent. Ma a csapattal színes gyapjúból labirintust építettünk – mondta az ifjú táborozó, aki ha teheti, jövőre is eljön. Haraszti Péter kontrollálja a játékot, neki olyan jogosultságai vannak a játékon belül, amelyekkel tudja segíteni a gyerekek építkezését.