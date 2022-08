A villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személyében bekövetkezett változást be kell jelenteni a szolgáltatónál. A bejelentés elmaradása súlyos anyagi következményekkel is járhat.

A felhasználó személyében bekövetkezett változást tizenöt napon belül kell bejelenteni. A bejelentést a szolgáltató felé nemcsak akkor kell megtennünk, ha saját ingatlanba költözünk, hanem akkor is, amikor bérbe veszünk vagy bérbe adunk egy ingatlant. Ezt akkor is meg kell tenni, ha örökléssel, ajándékozással, esetleg családon belüli szívességgel jutunk ingatlanhasználathoz. Fontos, hogy kiköltözőként is ügyeljünk arra, hogy lekerüljön a nevünkről a felhasználási hely szerződése.

A legjobb, ha a régi és az új fogyasztó együtt jelenti be a változást. A szolgáltatók az üzletszabályzatukban és a honlapjukon is részletesen tájékoztatnak a bejelentés módjáról és a szükséges formanyomtatványokról, de a telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon is kérhető információ. A változás bejelentése a kormányablakok ügyfélszolgálatain és az e-bejelento.gov.hu/ weboldalon indított elektronikus ügyintézés segítségével is elintézhető. A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre a magyarorszag.hu oldalon keresztül is mód van.

A bérleti jogviszony szolgáltató felé való bejelentésére több lehetőség is van. A szolgáltatóknál általában kérhető, hogy a bérlő úgynevezett „eltérő fizető”-státuszt kapjon, így a tulajdonos továbbra is szerződő fél marad, azaz ő rendelkezik a felhasználási hely szerződésével. Választható az a megoldás is, amikor a bérlő saját nevén köt szerződést, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával. Ez esetben javasolt a tulajdonos részére állandó meghatalmazást adni a szerződés kezelésére vonatkozóan.

Felhasználóváltás esetén kiemelten fontos a körültekintő átadás-átvétel, és a minden kockázatra kiterjedő bérleti szerződés megírása. Javasolt, hogy a bérlemény átadáskor készüljön jegyzőkönyv, ami tartalmazza a szerződő felek, a felhasználási hely és a fogyasztásmérők adatait. A legjobb, ha az átvett mérőórákról fotót is készítünk.