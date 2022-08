A kicsiket és a nagyobbakat, négy korcsoportra bontva, a magyar és orosz kultúrára építkező programok között pantomimes, kézműves, gasztro- és tánc témájú foglalkozások várják.

A főző foglalkozás alatt meg is vendégelik a gyerekeket ebédre, így a szülőknek csak a reggeliről kell gondoskodni. A tábor minden nap reggel fél 8-tól fél 2-ig tart, utána el kell hagyni a helyszínt. A Tábor helyszíne a Csengey Dénes Kulturális Központ, ahol a programok augusztus 8. és 11. között zajlanak. A különböző napokon külön korcsoportok vehetik igénybe a tábort, így egy gyermek egy napon vehet részt: hétfőn a 8-10, kedden a 11-13, szerdán 14-15 és csütörtökön pedig a 16-18 évesek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, az [email protected] emailcímen. A részvételhez a helyszínen a regisztrációs ponton is be kell jelentkezni, fél 8-tól. Regisztrációs pontokat találhatóak a Polgármesteri Hivatal információs pultjánál vagy a Csengey Dénes Kulturális Központban.

Külföldi állampolgárok a PIP Nonprofit Kft. elérhetőségein, az [email protected] emailcímen vagy a +3680296868-as telefonszámon regisztrálhatnak előzetesen. A nyelvi korlátok áthidalását számukra oroszul és magyarul beszélő animátor segíti.